Automechanika 2024 ospiterà le ultime innovazioni rugged di Getac

Si terrà a Francoforte, dal 10 al 14 settembre, Automechanika 2024, la fiera di tutti i settori dell’aftermarket automotive (industria, retail e officine). Tra i numerosi stand, ci sarà anche quello di Getac, produttore di soluzioni informatiche rugged, dal quale presenterà le sue ultime innovazioni tecnologiche rugged per il settore automotive. Getac esporrà S510, il primo notebook rugged AI-Ready lanciato di recente, oltre ad altre nuove e innovative soluzioni complete, per aumentare la produttività e l’efficienza nel settore.

Più di 25 marchi hanno scelto la tecnologia rugged di Getac

Getac è un fornitore completo di notebook e tablet rugged e soluzioni software, progettati specificamente per le applicazioni automotive più esigenti, già in uso da oltre 25 marchi automobilistici a livello globale così come da officine indipendenti. I modelli e le soluzioni software Getac più recenti e a prova di futuro, supportano applicazioni AI progettate per aumentare produttività e efficienza: dalla diagnostica del veicolo, alla consultazione tecnica, dalla calibrazione ADAS e all’EVHC, fino allo sviluppo, produzione e logistica, forniscono una piattaforma affidabile ad alte prestazioni e a prova di guasto per processi rapidi e stabili, riducendo così il costo totale di proprietà (TCO)e aumentando il ritorno sull’investimento.

I modelli rugged AI di Getac riducono i tempi di inattività, ciò significa avere maggiore produttività dei dipendenti e maggiore efficienza, analisi ed elaborazione dei dati in loco e capacità decisionali in tempo reale.

Tutto il rugged di Getac ad Automechanika 2024

I prodotti rugged Getac che verranno esposti ad Automechanika 2024, non sono solo robusti, affidabili e potenti, ma sono anche a prova di futuro e compatibili con un’ampia gamma di accessori, periferiche e software dedicati che aiutano i clienti a massimizzare la funzionalità del dispositivo in diverse applicazioni in ambito automotive, compresi i servizi di riparazione e manutenzione post-vendita.

Con l’introduzione delle più recenti soluzioni di rugged computing abilitate all’AI, Getac sta definendo ancora una volta gli standard di settore e continua a posizionarsi come partner di fiducia per molti dei principali OEM. Per eventuali domande sulla strategia aziendale e sulle soluzioni rugged, i visitatori potranno incontrare il team di esperti automotive di Getac presso lo stand di Automechanika 2024.

Dichiarazioni

Russel Younghusband, Global Automotive Director, dichiara: “Il ruolo di primo piano di Getac nello sviluppo di soluzioni innovative e su misura per l’integrazione, contribuisce a ottimizzare i processi dei clienti del settore automotive e a migliorarne la soddisfazione. Getac supporta le esigenze di settore con soluzioni di rugged computing AI-Ready all’avanguardia, che supportano l’accelerazione della trasformazione digitale”.