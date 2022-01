Getac ZX10: cresce la gamma dei tablet rugged Android

Getac ha annunciato il lancio del tablet fully rugged ZX10, un nuovo versatile dispositivo da 10 pollici dotato di sistema operativo Android 11, che sarà disponibile da marzo. ZX10 affiancherà il tablet Getac fully rugged Android ZX70 da 7 pollici, per offrire ai clienti dei settori di pubblica sicurezza, utility, trasporto e logistica, produzione, automotive e difesa più opzioni nella scelta dei dispositivi Android rugged, che meglio si adattano alle esigenze operative.

Potente efficienza operativa

La combinazione tra il sistema operativo Android 11, la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 660 e la GPU Adreno™ 512 del tablet ZX10, offre all’utente prestazioni senza eguali e garantisce un flusso di lavoro efficiente in diversi scenari operativi sul campo. Le due batterie sostituibili a caldo assicurano il funzionamento per un intero turno di lavoro, mentre il display leggibile alla luce del sole con tecnologia LumiBond® da 800 nit di luminosità, con modalità touch sotto la pioggia e con guanti, garantisce l’operatività in diverse situazioni atmosferiche. Inoltre, per supportare i clienti ad affrontare le future sfide nel proprio settore, ZX10 offre opzioni fino a 6GB LPDDR4 di RAM e 128GB di storage.

Eccellente comunicazione sul campo

La webcam da 8MP e la fotocamera posteriore da 16MP, la migliore nella sua categoria, acquisiscono foto/video in qualità eccezionale, mentre, per un’elevata qualità audio, due microfoni integrati filtrano i forti rumori di sottofondo. Inoltre, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth (v5.0), GPS dedicato e il modulo 4G LTE opzionale garantiscono il veloce trasferimento dei dati e la capacità di localizzazione anche da luoghi remoti sul campo. Il doppio slot per schede SIM LTE permette agli utenti sul campo lo switch tra due operatori di rete 4G. Il supporto alla rete privata CBRS aumenta ulteriormente la flessibilità operativa.

Affidabilità rugged leader di settore

Come tutti i dispositivi Getac, ZX10 è rugged dall’inizio alla fine per garantire affidabilità e tranquillità eccezionali. Le certificazioni MIL-STD-810H e IP66 garantiscono la resistenza a cadute fino a 1,8 m, urti, pioggia, vibrazioni, polvere e fuoriuscite di liquidi. Inoltre, il funzionamento in un range di temperature che va da -29°C a 63°C assicura l’operatività durante tutto l’arco dell’anno. Anche con tutte queste caratteristiche rugged integrate, ZX10 ha uno spessore di soli 17,9 mm e pesa poco più di 1 kg, permettendo così un’eccellente portabilità e mobilità sul campo.

Ideale per le applicazioni chiave di diversi settori

ZX10 è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che lavorano nei settori della pubblica sicurezza, utility, trasporti e logistica, produzione, automotive e difesa, che utilizzano dispositivi basati su Android. Come parte di Getac Select®, è disponibile con una serie di caratteristiche ottimizzate per specifiche applicazioni di settore, che combinano diverse caratteristiche, accessori e utility software, per supportare gli utenti a risolvere rapidamente le proprie sfide quotidiane.

Ecco alcuni scenari di utilizzo

Acquisizione dei dati e accesso alle cartelle cliniche (ePCR) per i soccorritori di primo intervento

I soccorritori di primo intervento necessitano di accedere in tempo reale alle cartelle cliniche elettroniche dei pazienti per fornire loro cure e farmaci adeguati, e questo avviene spesso in condizioni di stress. Le potenti opzioni di connettività di ZX10 consentono loro di accedere rapidamente a queste informazioni, mentre i lettori barcode/RFID e smart card opzionali aiutano a verificare l’identità del paziente, a controllare le procedure operative e a garantirne la riservatezza.

Affidabilità robusta che copre un intero turno, per gli operatori delle utility

Quando svolgono attività all’aperto come la mappatura GIS, gli operatori delle utility devono poter contare su dispositivi affidabili in grado di supportare una varietà di condizioni metereologiche. Inoltre, l’impossibilità di ricaricare mentre si lavora da località remote rende la lunga durata della batteria di vitale importanza. Il design fully rugged di ZX10, il GPS dedicato, il versatile display touch con tecnologia LumiBond® 2.0 utilizzabile sotto la pioggia e con i guanti e la doppia batteria sostituibile a caldo, garantiscono agli operatori delle utility la tranquillità di cui hanno bisogno, ovunque sia il loro luogo di lavoro.

Comunicazioni e manutenzione degli assets da remoto per i tecnici del settore energetico

I tecnici del settore energetico devono regolarmente effettuare delle ispezioni e mantenere gli asset direttamente sul campo e, per eseguire questi compiti in modo efficace, spesso necessitano di un supporto da remoto da parte degli esperti. Connettività mobile di ZX10, webcam da 8MP, fotocamera posteriore da 16MP, la migliore nella sua categoria, e GPS dedicato consentono ai tecnici di interagire in tempo reale con i colleghi in tutto il mondo, di condividere/scambiare rapidamente informazioni e di completare le operazioni in prima battuta. Il doppio slot per SIM card LTE consente il rapido passaggio da una rete all’altra senza dover sostituire le schede SIM e di rimanere sempre connessi.

Ottimizzare l’efficienza degli addetti in magazzino e dei conducenti dei carrelli elevatori

Gli addetti in magazzino e i mulettisti movimentano e spostano le merci in diversi ambienti, che vanno dalle celle frigorifere e aree climatizzate ai piazzali esterni che sono esposti alle condizioni meteo e alle intemperie. Il design rugged ma compatto di ZX10 e la garanzia di operatività in un ampio range di temperature, permettono di passare senza problemi da un ambiente all’altro senza timore di subire danni o interruzioni lavorative. Inoltre, i lettori di barcode/RFID opzionali e l’ampia gamma di tasti programmabili rendono facile e veloce l’identificazione e l’elaborazione degli articoli in pochi secondi.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Rick Hwang, President of Getac Technology Corporation: «Android continua a guadagnare popolarità, di conseguenza un numero crescente di aziende è alla ricerca di soluzioni rugged Android, per fruire della versatilità offerta da questo sistema operativo, anche in caso di attività svolte in ambienti ostili e/o impegnativi. ZX10 fa esattamente questo, amplia la nostra line-up di soluzioni basate su Android, aiuta i clienti ad ottimizzare la loro efficienza operativa e a raggiungere gli importanti obiettivi legati al TCO».