Gli scanner Epson migliorano l’efficienza del lavoro

Epson si fa strada nel mondo della gestione documentale con una gamma completa di scanner che possono essere abbinati a soluzioni software che permettono di velocizzare, snellire e semplificare i flussi di lavoro in diverse situazioni e in ambienti lavorativi differenti.

CoverUp, SmartPro, Unconventional Systems and Solutions, Recogniform Technologies: sono queste alcune delle Software House con cui Epson ha stretto preziose collaborazioni e dai quali sono nate queste soluzioni pensate per diversi settori di mercato: education, banking e finance, logistica, sanità, sportelli della pubblica amministrazione e hospitality.

Accanto a questi settori c’è l’interesse a creare nuove partnership con l’obiettivo di ampliare l’offerta delle soluzioni di gestione documentale, per mettere a disposizione delle aziende un ventaglio di soluzioni sempre più performanti e all’avanguardia.

“Da cinque anni a questa parte, la nostra strategia nell’ambito della gestione documentale – afferma Cristiano Vignati, Scanner Sales Manager di Epson Italia – ci vede costantemente alla ricerca di sviluppatori e software house per dare vita insieme a nuove soluzioni, sia per mercati verticali ma anche più per necessità ad ampio raggio, cercando di rispondere sempre meglio alle richieste che ci arrivano dai nostri partner di canale e dal mercato.”

Da ADV Teller ai recenti Easy Check-In e Easy Capture: numerose opportunità, ma per tutte le parole d’ordine è semplificare e velocizzare il lavoro, riducendo gli errori.

ADV Teller è il software sviluppato da SmartPro in collaborazione con Epson che semplifica tutte le operazioni al front-office delle banche, rendendo tutto più semplice e veloce. L’operatore allo sportello deve solamente inserire nello scanner Epson i documenti come: assegni, MAV/RAV, Freccia, RIBA, F24/F23, documenti di identità ma anche contratti, pratiche di fido, ecc. perché a tutto il resto pensa il software, con una evidente velocizzazione e semplificazione. I risultati sono immediatamente fruibili: dalla semplicità per l’operatore alla integrabilità dei documenti nei sistemi già esistenti all’interno dell’istituto finanziario fino alla gestione di tutte le pratiche del back-office.

Sviluppato in collaborazione con Cover Up, Scan2Go è la soluzione che, abbinata allo scanner documentale Epson DS-32000 ed alla stampante per etichette Epson TM-L90, consente alle scuole di ogni ordine e grado di archiviare e conservare in digitale i compiti in classe. L’applicazione si trova già all’interno di Google WorkSpace e per accedere gli insegnanti ed il personale scolastico non dovranno fare nient’altro che utilizzare le proprie credenziali già in uso per la piattaforma. Una volta avviata l’applicazione si potranno stampare le etichette adesive per ogni studente con un QR code da apporre sulle verifiche scolastiche oppure consultare velocemente lo storico di tutte le verifiche già archiviate digitalmente in qualunque momento, con estrema semplicità e da qualsiasi device.

Nel mondo dei trasporti e della logistica entra in scena SpuntaDoc, la soluzione che consente di verificare – in maniera automatizzata con uno scanner professionale Epson – il documento di trasporto rispetto al corrispondente ordine emesso nel proprio gestionale. Sviluppato da Unconventional Systems and Solutions e Recogniform Technologies, SpuntaDoc è facile da utilizzare e possiede un’interfaccia molto intuitiva: una volta posizionato il ddt nello scanner documentale Epson e recuperato l’ordine di riferimento, il software, attraverso un potente motore OCR, legge il contenuto del DDT, e in pochi secondi lo confronta in automatico – riga per riga – con l’ordine. Se rileva l’esatta corrispondenza di articoli e quantità, compare il messaggio che notifica l’esito positivo, mentre se riscontra delle incongruenze, viene segnalata la necessità di effettuare ulteriori controlli avviando una fase di verifica a video da parte dell’operatore.

Easy Check-In e Easy Capture sono le ultime due soluzioni di gestione documentale sviluppate in ordine di tempo: la prima è rivolta ai front office di tutte quelle realtà che hanno l’esigenza di acquisire nel minor tempo possibile i documenti d’identità dei clienti al desk, mentre la seconda è pensata per semplificare le procedure di acquisizione di tutti i documenti nel back-office di un’azienda. Sviluppati entrambi da SmartPro in collaborazione con Epson Italia, si abbinano perfettamente con i più recenti scanner Epson desktop super compatti: DS-C330, DS-C490, ES-C320W ed ES-C380W, contraddistinti da un percorso di scansione verticale a U salva spazio (senza uscita carta frontale) e dalla possibilità di modificare il percorso carta da verticale a lineare per l’acquisizione di passaporti e documenti d’identità plastificati.

Le attività di front office generalmente si basano sulla raccolta dei dati del cliente e successivo inserimento manuale a computer: oggi grazie a Easy Check-In tutto questo viene gestito in maniera automatizzata. Il documento di identità viene acquisito con uno scanner Epson e i dati in esso contenuti vengono riconosciuti dal software ed inviati poi al gestionale. Per la soluzione rivolta alle necessità delle aziende nel back office, invece, una volta acquisito il documento con uno degli scanner Epson, Easy Capture è in grado, grazie all’Intelligenza artificiale, di estrarre testi e dati dai documenti aziendali acquisiti con lo scanner, riorganizzando le informazioni in modo da renderle disponibili per le fasi successive del processo aziendale. Con questa soluzione software è possibile acquisire qualsiasi tipo di documento (ad esempio fatture, bolle di trasporto, pratiche assicurative, cartelle cliniche, bollette, contratti, ecc) e una volta salvato in locale o su cloud, potrà essere accessibile con profilazione mirata degli utenti. Consente inoltre una facile integrazione con piattaforme e ambienti di lavoro di terze parti, come software ERP, CRM, PMS e piattaforme di archiviazione sostitutive.

“Con questa nuova famiglia di scanner ultra compatti – conclude Cristiano Vignati, Scanner Sales Manager di Epson Italia – Epson riconferma la capacità di fornire prodotti altamente innovativi in linea con le richieste del mercato e che semplificano l’attività di chi lavora. Grazie alla possibilità di selezionare il percorso carta, questi nuovi 4 modelli di scanner altamente versatili possono essere usati con un’ampia gamma di formati carta e tipologie di documenti, compreso la scansione del passaporto. Per gli utilizzatori, ciò significa poter accedere facilmente a una soluzione di scansione di alta qualità e agevolare così la digitalizzazione dei flussi di lavoro, anche negli ambienti ibridi e condivisi con poco spazio a disposizione.”

Infine, Epson Document Capture Suite è una piattaforma che include una serie di soluzioni software per acquisire e distribuire documenti in formato elettronico con un semplice clic: serve per acquisire, salvare e condivire le informazioni con facilità. La scansione è inoltre resa ancora più semplice ed efficiente grazie alle funzionalità avanzate di denominazione, separazione e distribuzione dei documenti. I file possono essere salvati e inviati nei formati più comuni, tra cui PDF, jpeg o tiff. Grazie ai profili di scansione creati in precedenza, è inoltre possibile acquisire documenti premendo semplicemente un tasto.