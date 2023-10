Halloween 2023: quello di Epson trasforma Usain Bolt

Se una volta Usain Bolt terrorizzava gli avversari con la sua incredibile velocità, per Halloween 2023 spaventerà molte persone. Come? Con una serie di divertenti video horror sul momento in cui l’inchiostro della stampante si esaurisce. L’uomo dei record, ambassador del marchio Epson, è il protagonista di tre brevi “storie da incubo”. Tutto per mostrare la sensazione di panico e di frustrazione che sopraggiunge quando l’inchiostro finisce nel momento del bisogno.

Con lo smartworking sono aumentate le vendite di stampanti per la casa. Secondo una ricerca condotta su oltre 3.000 persone maggiorenni per conto di Epson, però, terminare l’inchiostro nel momento meno opportuno è una vera preoccupazione per il 54% dei possessori di una stampante. Dalla ricerca è emerso anche che oltre la metà dei possessori di stampanti ha provato questa esperienza. Ben 4 intervistati su 5 esauriscono l’inchiostro più volte all’anno, mentre per 1 su 5 questa situazione fa perfino perdere il sonno. I punti dolenti associati a questa situazione sono lo stress e la frustrazione di non poter stampare documenti importanti ed il mancato rispetto delle scadenze professionali o personali.

Quando finisce l’inchiostro nella stampante…

Le scene da incubo di cui è protagonista Bolt per Halloween 2023 raccontano in maniera ironica momenti di vita reale. Come chi, alla ricerca di un lavoro, non riesce a stampare il curriculum da presentare al colloquio. Oppure come un marito super impegnato al quale la moglie aveva più volte ricordato di stampare la conferma della prenotazione prima di partire per un attesissimo viaggio all’estero. Oppure ancora Bolt come lo sfortunato studente alle prese con la stampa di un’importante tesina di laurea.

Neanche in biblioteca hanno potuto aiutarlo: anche qui, infatti, sulla stampante lampeggiava la scritta “Inchiostro esaurito”. Lo studente non ha quindi rispettato la scadenza ed è stato penalizzato per aver presentato l’elaborato in ritardo.

Nell’ambito della campagna, sono state realizzate anche delle immagini che ricreano le scene di tre classici film dell’orrore. Parliamo di Shining, It e Nightmare – Dal profondo della notte. Tutti vedono Bolt come protagonista per richiamare il senso di panico che si prova quando finisce l’inchiostro.

“Rimanere senza inchiostro – dichiara Bolt – non è mai una buona cosa. Per evitare spiacevoli inconvenienti, non resta che scegliere il prima possibile uno dei piani ReadyPrint Flex di Epson“.

Epson ReadyPrint per non rimanere mai a secco

“Esaurire l’inchiostro proprio al momento del bisogno – afferma Maria Eagling, responsabile marketing di Epson Europe – può essere un vero e proprio incubo per chi usa una stampante. Abbiamo quindi realizzato questa campagna con Usain Bolt per promuovere ReadyPrint. Si tratta di un servizio in abbonamento che consente di ricevere comodamente a casa gli inchiostri originali Epson prima di esaurire quelli in uso. Esistono diversi piani flessibili a partire da 0,99 euro al mese per 10 pagine, senza alcun contratto. E con la possibilità di passare a un piano con più o meno pagine se cambiano le esigenze di stampa“.

Il 35% (cioè 1 su 3) delle persone con una stampante in casa afferma di aver vissuto un vero e proprio incubo a causa dell’esaurimento dell’inchiostro al momento del bisogno. Con la crescente diffusione dello smartworking, questo dato non può che aumentare. Il 38% degli intervistati, infatti, ammette di non poter lavorare senza una stampante.

Grazie a ReadyPrint, i clienti possono scegliere il piano più adatto alle loro esigenze. Evitando in questo modo di rimanere senza inchiostro e risparmiando fino al 90% sui costi di stampa. I piani ReadyPrint possono essere attivati su numerose stampanti Epson tramite il sito dell’azienda. Inoltre, effettuando la registrazione entro la mezzanotte del 15 novembre e utilizzando il codice EPSON3 i primi 3 mesi sono gratis.

Tutte le “scene da incubo” di Bolt per Halloween 2023 sono disponibili sui canali social di Epson.