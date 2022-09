HANNspree: nuovi display di grande formato per una riproduzione instantanea

HANNspree, azienda specializzata in elettronica di consumo e sistemi di visualizzazione, ha lanciato nuovi display a grande schermo per garantire presentazioni visive di ottimo livello per applicazioni commerciali, aziendali e in ambito education. I nuovi monitor HL320UPB da 32 pollici, HL400UPB da 40 pollici e HL430UFB da 43 pollici offrono anche flessibilità di installazione, caratteristiche green e permettono l’efficientamento dei costi.

I nuovi display di HANNspree sono provvisti di un lettore multimediale integrato con funzione di riproduzione USB che permette la visualizzazione facile e veloce di contenuti multimediali senza dover ricorrere a dispositivo di riproduzione esterno, sono quindi ideali per l’utilizzo in ambienti quali punti vendita, hospitality e education. L’AutoPlay da USB consente di riprodurre foto, musica e video con risoluzione 1080p immediatamente dopo che i monitor vengono accesi, senza la necessità di configurare software; questi nuovi modelli sono inoltre dotati della funzione Auto Power-On.



Muniti della consueta porta VGA alla quale si aggiungono due porte HDMI, i nuovi monitor HANNspree supportano l’input da dispositivi HD sia tradizionali sia di tecnologia avanzata.



Vantano anche l’HDMI CEC (Consumer Electronics Control) che consente all’utente il comando e il controllo completi dei dispositivi collegati tramite HDMI grazie al telecomando incluso, oltre alla riattivazione HDMI dallo standby.

I nuovi display assicurano un’eccezionale qualità visiva con risoluzioni Full HD, contrasto e luminosità elevati e angoli di visione ultra ampi. I contenuti digitali sono visualizzati con colori vividi e nitidezza eccezionale praticamente da qualsiasi angolazione senza distorsioni. Le modalità video preimpostate semplificano la selezione automatica delle impostazioni ideali dell’immagine per offrire la qualità migliore in base ai vari contenuti, consentono inoltre il supporto per la risoluzione Full HD 1080i a full screen.



In ambito audio, i nuovi display montano due altoparlanti integrati di alta qualità. Includono anche il supporto VESA e supporti da tavolo che rendono sia l’utilizzo desktop sia il montaggio a parete facile e pratico. A queste caratteristiche si aggiunge il basso consumo energetico che rende economici i costi di gestione. I monitor offrono anche la generosa garanzia di 3 anni di HANNspree che garantisce un ROI a lungo termine.