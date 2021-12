Hard disk Toshiba da mettere sotto l’albero

Anche a Natale, uno di quei momenti speciali durante l’anno che devono essere ricordati, gli hard disk Toshiba permettono di custodire nella massima sicurezza e portare sempre con sé tutto quello che è più importante e ci rende felici.

Per questo, con Canvio Gaming l’esperienza di gioco raggiunge nuovi livelli.

Regalo perfetto per gli appassionati di videogiochi, Canvio Gaming con una capienza massima di 4TB consente di portare sempre con sé fino a 100 giochi in un case sottile ed elegante. Non sarà quindi più necessario scegliere quali giochi cancellare per fare spazio alle ultime uscite, avendo così a disposizione più tempo per superare i nuovi livelli. Compatibile con le ultime console (PlayStation, Xbox), PC Windows e Mac, Canvio Gaming offre un’esperienza di gioco ottimale e permette di poter riprendere la partita esattamente nel punto in cui è stata interrotta.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 62 euro (1TB)

Canvio Flex: una sola unità, più dispositivi

Ideale per far felici amici e parenti tech-addicted che si destreggiano tra più device, Canvio Flex (disponibile fino a 4TB in un elegante color argentato) unisce compatibilità e portabilità per un’archiviazione cross-device. Grazie alla velocità di trasferimento di 5Gbit/s, sarà sempre possibile accedere rapidamente ai propri file. Preformattato per Mac, PC Windows, iPad Pro e altri dispositivi tablet compatibili con porta USB-C, offre una condivisione di file senza soluzione di continuità fin dal primo utilizzo.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 62 euro (1TB)

N300 –NAS Hard Drive: affidabilità senza precedenti

Ideale per custodire foto, video e musica così come documenti privati e di lavoro, N300 con una capienza fino a 18TB è un regalo sicuramente utile da mettere sotto l’albero di Natale dei veri appassionati di tecnologia. Questo hard disk Toshiba interno da 3,5” utilizza un design a 9 dischi a elio e l’esclusiva tecnologia FC-MAMR, per una combinazione unica di elevata densità di archiviazione e massima efficienza energetica. Inoltre, offre straordinari livelli di affidabilità per i sistemi NAS e altri sistemi di archiviazione ad alte prestazioni perfetti per utenti privati, home office e piccole imprese.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 135 euro (4TB)