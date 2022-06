Hikvision AXPRO Plus: la centrale che non teme il blackout

La nuova AXPro Plus di Hikvision unisce la velocità di installazione alla semplicità di utilizzo e gestione da parte dell’utente.

Autonomia

La centrale AXPro Plus utilizza un nuovo box, più capiente, nel quale è alloggiata una batteria tampone da 12V/7Ah al piombo che assicura una maggiore autonomia anche in caso di interruzione dell’energia della rete elettrica.

Wireless fino a 2 km

Le performance di AXPro Plus si basano sulla potente comunicazione wireless a 868 MHz bidirezionale, attraverso il quale garantisce un’elevata portata e la massima compatibilità con tutti i dispositivi Hikvision. E’ stata mantenuta la capacità massima di 96 zone wireless, con la possibilità di utilizzare fino a 48 rivelatori con telecamera integrata della serie PIRCAM.

Videoverifica 2.0

AXPro Plus consente, per tutte le telecamere IP connesse al sistema, l’invio della videoverifica all’utente a all’istituto di vigilanza come elemento fondamentale per determinare la natura dell’evento; Il punto di forza di AXPro rimane l’integrazione con il mondo TVCC, permettendo la “trasformazione” delle telecamere IP (Acusense & Termal) in rivelatori, capaci, a sistema inserito, di generare un vero e proprio allarme con attivazione delle sirene, invio di chiamate e Clip video.

Elevata connettività

AXPro Plus mantiene tutti i vettori di comunicazione della precedente versione: LAN:10/100 Mbps; Wi-Fi 802.11b/g/n; 2 Slot x SIM 3G/4G. La comunicazione degli eventi avviene tramite l’invio di notifiche push, SMS e chiamate vocali. AXPro è già predisposta per essere connessa ad un istituto di vigilanza fruttando il protocollo digitale standard.