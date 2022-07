Hikvision fa anche la gestione del personale

Hikvision, specialista nella produzione di soluzioni, tecnologie e dispositivi per la videosorveglianza e la sicurezza, ha presentato la sua soluzione di Controllo Accessi – Time Attendance per la gestione del personale.

Ideale per le piccole e medie imprese, dorsale fondamentale del sistema produttivo italiano, la soluzione per registrare e gestire le presenze negli ambienti di lavoro si presenta in due versioni: base (in modalità stand-alone per la semplice elaborazione delle paghe su base presenza), oppure nella più strutturata versione online, che si completa con la parte più tipicamente gestionale delle risorse umane.

Gestione del personale e aziendale



In funzione della configurazione selezionata, la soluzione di gestione presenze firmata Hikvision consente un’utile interazione con la funzionalità di controllo accessi e offre una definizione dettagliata di regole e turni di lavoro. Il sistema offre diverse tipologie di reportistica riepilogativa (visioni puntuali o d’insieme di ore lavorate, assenze, permessi, straordinari) che offrono dettagliate che superano il naturale impiego per elaborazione paghe e gestione del personale per diventare dei veri strumenti di gestione aziendale. In un contesto produttivo, ad esempio, incrociando i dati delle ore lavorate con i volumi di produzione è possibile eseguire un’utile analisi di monitoraggio costi.

Aperta a gestionali HR di terze parti

La soluzione è composta da terminali di registrazione (modelli DS-K1T804A/B, DS-K1T341A, DS-K1TA70MI-T) e software di gestione (tipicamente, la piattaforma Hik-Central Access Control 1.3.0 e successive oppure la più completa piattaforma Hik-Central Professional 2.2.1 e successive. Grazie alla funzionalità “Third-Party Integration Data Interchange”, la soluzione Hikvision può anche interfacciarsi con sistemi gestionali HR di terze parti).