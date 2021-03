Hiperwall 7.0 annunciato da Sharp NEC Display e Hiperwall offre un unico sistema intelligente che incorpora tutte le funzioni di controllo

Sharp NEC Display Solutions Europe lancia Hiperwall 7.0, una nuova versione annunciata in partnership con Hiperwall, azienda specializzata nella commercializzazione di tecnologie di visualizzazione over-IP per videowall.

In qualità di partner strategico Sharp/NEC offrirà la versione 7.0 del software Hiperwall alla propria rete di partner di canale che integreranno questa soluzione con i suoi display, proiettori e soluzioni dvLED.

La versione Hiperwall 7.0 è costituita da un set completo di applicazioni che consentono la progettazione e la gestione di qualsiasi sistema di visualizzazione dvLED o videowall per veicolare l’informazione all’interno di processi decisionali complessi con una sincronizzazione allo stato dell’arte attraverso numerosi LED controller, visualizzazione costante di contenuti e migliorata scalabilità.

Le nuove caratteristiche della versione Hiperwall 7.0 comprendono:

Possibilità di integrare Hiperwall in un sistema VMS (Video Management System).

HiperView Quantum: funzionalità di sincronizzazione hardware avanzate da utilizzare in combinazione con gli schermi dvLED NEC, supportate anche dalla nuova funzione SmartGrid.

Gestione avanzata delle sorgenti: permette di aggiungere un maggior numero di sorgenti e di migliorare la loro gestione, aggiungendo nuove possibilità di controllo remoto.

Visualizzazione dei contenuti senza interruzioni: HiperController aggiunge nuove funzionalità di sincronizzazione in background tra i client HiperView e i due PC Controller ridondati.

La nuova versione del software offre ancora più valore ai clienti nell’ambiente control room, così come in qualsiasi altro contesto analitico, combinando tra loro diverse sorgenti di dati in tempo reale. L’esplosione di dati generata dall’Internet of Things e la successiva distribuzione di beni IT aziendali, ha reso le soluzioni videowall fondamentali per il successo.

Visualizzare e gestire dati provenienti da sorgenti multiple risponde alle esigenze di contesti molto diversi fra loro ma con un unico comune denominatore, i decision-maker devono potersi affidare ad un sistema che dia loro il pieno controllo dei dati a loro necessari.

Questo è il motivo per cui Sharp/NEC e Hiperwall offrono un unico sistema intelligente che incorpora tutte le funzioni di controllo. Questo fornisce ai decision-maker una visione immediata e completa di tutti i dati dell’organizzazione.

La nuova soluzione di gestione dei contenuti NEC Hiperwall offre massima affidabilità. Mettendo assieme la potenza e la flessibilità del software Hiperwall con la qualità delle soluzioni Sharp/NEC, i clienti avranno a disposizione la quantità e la qualità delle informazioni di cui hanno bisogno per prendere le proprie decisioni in maniera sicura e serena.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Thorsten Wilm, Manager Software Solutions and Future Technologies di Sharp NEC Display Solutions Europe: «Come ha dimostrato l’emergenza COVID-19, la strada del cambiamento ha avuto un’accelerazione nel nostro mondo digitale. Resilienza e capacità ad adattarsi rapidamente a situazioni in cambiamento sono fattori chiave per mantenere un’elevata efficienza nei processi e ridurre i costi di operatività».

Ancora per Wilm: «Questo è il motivo per cui la nuova versione di Hiperwall 7.0 costituirà un grande asset per i nostri partner e clienti. Hiperwall offre possibilità di scalabilità verso l’alto e il basso oltre ad aggiungere illimitate sorgenti dati e output visivi, caratteristiche che vanno di pari passo alle esigenze delle control room. Tutto questo con costi e blocchi operativi contenuti, fattori cruciali per una flessibilità e operatività 24/7».