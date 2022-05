Perché Ubiquicom è il partner IoT RTLS per le logistiche

A Intralogistica Italia (Padiglione 10B, Stand B20), Ubiquicom sta mostrando la sua offerta completa proponendosi come il partner IoT RTLS per le logistiche.

Fornitore di aziende operanti in logistica, trasporti e produzione, Ubiquicom porta, infatti, sul mercato soluzioni basate sulle più avanzate tecnologie RTLS (Real-Time Locating Systems) e di sensoristica diffusa, in ottica IoT, studiate per aumentare efficienza e sicurezza nei processi aziendali della supply chain.

Sistemi avanzati di localizzazione e tracciamento in tempo reale

Il cuore dell’offerta è rappresentato da Ubiquicom Locator, l’unica piattaforma di localizzazione indipendente dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati, facilmente integrabile con i sistemi di fabbrica e di sicurezza già in uso. Su Locator poggiano tutte le soluzioni Ubiquicom che abilitano funzionalità di tracciamento e localizzazione in tempo reale di persone, veicoli e asset. L’offerta hardware si compone di due famiglie: uTag, per la localizzazione e il tracking di asset in ambito produttivo e logistico, oltre al tracking di persone e alle applicazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; BlueBox e NeoBox, dispositivi destinati al tracking e alla telemetria di veicoli e asset motorizzati.

Per le grandi logistiche ad alta intensità, SYNCHRO è il sistema che sfrutta le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare e rendere più efficienti i flussi di lavoro, generando risparmi di costi operativi dei carrelli elevatori dal 15 al 25%.

SYNCHRO è una piattaforma per la logistica di magazzino che permette di efficientare le sequenze di esecuzione delle missioni assegnate a ogni risorsa minimizzando le tratte percorse senza carico sulle forche. Le tecnologie alla base di SYNCHRO permettono di processare in maniera continua i dati relativi alla posizione dei mezzi di movimentazione e gli input generati dal WMS (Warehouse Management System), consentendo così di agire sulla sequenza di esecuzione delle missioni e assegnare le risorse in modo ottimale per rendere più efficienti i processi e razionalizzare e ottimizzare i costi.

Ubiquicom ha proposto SYNCHRO a Italtrans, tra i leader nell’intralogistica, che era alla ricerca di una soluzione per ottimizzare le attività di magazzino. Italtrans partiva da una situazione tecnologicamente già ben ottimizzata: gli algoritmi di SYNCHRO hanno evidenziato ulteriori possibili efficientamenti nelle missioni dei carrellisti, dando il via al progetto pilota all’interno di uno dei principali magazzini (79.400 mq).

Per la sicurezza nei magazzini il prodotto di punta è PROXIMITY, soluzione avanzata anticollisione carrello-carrello/uomo-carrello, basata sulla tecnologia UWB (Ultra Wideband), che garantisce massimi livelli di sicurezza in magazzini e ambienti produttivi prevenendo gli incidenti tra carrelli elevatori e tra mezzi di movimentazione e persone. Si basa sulla tecnologia UWB (Ultra wideband), che consente di misurare le distanze con elevata precisione (±20 centimetri) e attivare alert e meccanismi correttivi per evitare le collisioni.

La soluzione è stata installata da Karrell, specialista nella vendita e noleggio di carrelli elevatori, su alcuni carrelli di un’azienda italiana leader mondiale nel settore delle elettropompe. Il problema era il frequente numero di incidenti tra i carrelli e il montacarichi di collegamento tra i due piani dello stabilimento che causavano costosi fermi di produzione.

Il rallentamento dei mezzi e delle forche nelle zone di allerta e allarme ha azzerato gli incidenti. Visti i risultati, il cliente installerà PROXIMITY su tutta la flotta di 120 carrelli.

Per le agevolazioni dell’industria 4.0, TrackVision, con i dispositivi BlueBox e NeoBox, è il sistema per la telemetria e il monitoraggio remoto delle flotte di carrelli elevatori, cleaning machine e tutti i mezzi di sollevamento e movimentazione.

Infine, per la supply-chain visibility, Ubiquicom realizza RTLS Solutions tailor-made: gli ambiti applicativi spaziano dal tracciamento di contenitori e merci, allo yard management, fino a baie di carico e aree zonali, localizzazione merci in piazzali e in catasta, controllo istantaneo degli stock.