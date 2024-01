i-SENSYS e i‑SENSYS X: Canon rinnova le linee con sei nuovi modelli A4

Canon rinnova la linea di stampanti i-SENSYS e i-SENSYS X con il lancio sul mercato di sei nuovi modelli A4. Affidabilità e facilità di manutenzione sono le caratteristiche distintive di questa gamma che, con le versioni aggiornate, può contare su un portfolio ancora più ampio di soluzioni, software e hardware, tecnologicamente all’avanguardia.

Le nuove stampanti i-SENSYS e i-SENSYS X riservano ulteriori vantaggi alle aziende moderne attraverso una serie di funzionalità potenziate, che includono velocità di scansione più elevate, minor consumo energetico, interfacce più intuitive e funzioni di sicurezza avanzate.

In particolare, la rinnovata gamma i-SENSYS X è dotata di funzioni pensate per agevolare il flusso dei documenti e delle informazioni. È compatibile con uniFLOW Online, una soluzione avanzata e sicura per la stampa e la scansione, che consente di gestire i documenti in cloud.

I nuovi dispositivi consolidano il portfolio di soluzioni hardware che sono al centro dell’ecosistema di Servizi di trasformazione digitale Canon, consentendo ai clienti di portare la loro strategia di digitalizzazione a un elevato livello. Progettata pensando alla sostenibilità La gamma i-SENSYS e i-SENSYS X fa parte della pluripremiata serie laser A4 recentemente insignita da Keypoint Intelligence del premio Most Energy Efficient Laser A4 Brand, 2023-2025.1

In linea con questo riconoscimento, i nuovi modelli assicurano un indice TEC fino a 0,39 kWh inferiore rispetto ai precedenti e la capacità di applicare il toner a basse temperature per ridurre ulteriormente il consumo energetico.

Eccellenti funzioni di sicurezza i-SENSYS e i-SENSYS X sono anche dotate di efficaci funzioni di sicurezza per garantire la riservatezza delle informazioni. Sui nuovi dispositivi è già installato il firmware più aggiornato per rafforzare la sicurezza documentale, mentre futuri aggiornamenti potranno essere scaricati automaticamente – così da innalzare le difese delle aziende contro potenziali intrusioni nei sistemi. Massime prestazioni, qualità durevole Grazie alle intuitive impostazioni del display e all’eccezionale qualità di stampa, la rinnovata linea è ideale per gli ambienti di lavoro più impegnati.

Con i-SENSYS e i-SENSYS X le aziende potranno infatti beneficiare di un tempo medio di riscaldamento inferiore a quattro secondi e di velocità di stampa fino a 190 immagini al minuto (ipm). Anche le prestazioni di scansione sono degne di nota, con un miglioramento del 30% del tempo di lettura dei documenti rispetto ai modelli precedenti.

Davide Balladore, DP&S Marketing and Innovation Director di Canon Italia ha dichiarato: “Le aziende moderne devono essere smart, sicure ed efficienti, mentre considerano con attenzione la strategia da adottare per implementare il proprio impegno verso la sostenibilità. Questa nuova gamma si inserisce perfettamente nel nostro ricco portfolio, offrendo ai nostri clienti dispositivi capaci di creare una “Easy Experience” nella gestione dei documenti e alta efficienza energetica. Con velocità elevate, solide credenziali di sicurezza e qualità eccellente, i modelli i-SENSYS e iSENSYS X consentono alle aziende di rendere le loro operazioni più performanti.”

Note

1 Buyers Lab (BLI) 2023-2025 Most Energy Efficient Laser A4 Brand Award from Keypoint Intelligence