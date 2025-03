Il nuovo Vasco Translator V4 rivoluziona l’esperienza di traduzione

Vasco Electronics, specialista nel settore dei traduttori elettronici, annuncia nuovi aggiornamenti a uno dei suoi device di punta, Vasco Translator V4, il traduttore progettato per rendere la comunicazione globale più accessibile e intuitiva. Con nuove funzionalità pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo e l’accessibilità, Vasco V4 si conferma un alleato indispensabile per rimuovere le barriere linguistiche di viaggiatori e professionisti in tutto il mondo.

Nuove applicazioni e accessibilità migliorata

Una delle novità più significative è l’introduzione dell’applicazione English Dictionary (Oxford 3000) che permette agli utenti di esplorare il vocabolario inglese con facilità, accedendo a definizioni ed esempi pratici. Questa funzione rappresenta un ulteriore passo verso la personalizzazione dell’apprendimento linguistico.

Inoltre, in risposta a nuove esigenze di accessibilità, sono state implementate opzioni per facilitare l’utilizzo del dispositivo. Gli utenti possono ora modificare la dimensione del carattere, attivare l’inversione dei colori e utilizzare la funzionalità di ingrandimento, rendendo Vasco Translator V4 adatto a un pubblico sempre più ampio.

Ulteriori lingue disponibili e aggiornamenti Multitalk

L’interfaccia di Vasco Translator V4 è ora disponibile in nuove lingue, inclusi l’inglese canadese e il francese canadese, il lituano e il lettone, ampliando le opportunità di utilizzo a un numero crescente di utenti.

La versione aggiornata della funzionalità Multitalk offre supporto a 107 lingue (rispetto alle 76 precedenti) e aumenta il limite di caratteri a 100.000, consentendo traduzioni ancora più dettagliate e contestualizzate. La traduzione vocale, testuale e fotografica ha ricevuto estensioni significative, ora supportando rispettivamente 82, 107 e 112 lingue.

Traduzione senza barriere in tre modalità

Vasco Translator V4 continua a offrire tre modalità di traduzione per abbattere ogni barriera linguistica:

Conversazione: traduzione istantanea di conversazioni in 82 lingue.

traduzione istantanea di conversazioni in 82 lingue. Foto: traduzione immediata di testi in 112 lingue tramite immagini (es. foto di cartelli e altro), grazie a una fotocamera Sony da 8 megapixel che garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità.

traduzione immediata di testi in 112 lingue tramite immagini (es. foto di cartelli e altro), grazie a una che garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità. Testo: traduzione rapida di frasi in 107 lingue, sia tramite input vocale che testuale.

Internet Illimitato e gratuito

Il plus del traduttore Vasco Translator V4 di Vasco Electronics è la SIM integrata gratuita, che assicura connessione internet illimitata per l’utilizzo del traduttore in quasi 200 paesi. Gli utenti possono così viaggiare senza preoccuparsi di cercare hotspot Wi-Fi o gestire piani tariffari locali.

Un compagno di viaggio resistente e intuitivo

Vasco Translator V4 è progettato per resistere a polvere, schizzi d’acqua e urti, rendendolo un compagno ideale in ogni situazione. Il dispositivo assicura traduzioni chiare anche in ambienti rumorosi e presenta un display touchscreen da 5” che ne facilita l’utilizzo.

Con queste nuove funzionalità, Vasco V4 si riconferma uno strumento indispensabile per chi desidera comunicare senza confini. Tutte le nuove funzionalità, incluse le nuove lingue disponibili, sono fruibili sui nuovi device, mentre la funzionalità Multitalk e l’accessibilità migliorata sono disponibili tramite aggiornamento di tutti i device V4 precedentemente acquistati.