Il rumore di fondo viene annullato con l’Intelligenza Artificiale

In situazioni di emergenza, ogni secondo è importante. Se il rumore di fondo o l’effetto eco distorcono la fonia o la rendono non comprensibile, la salute o addirittura la vita delle persone possono essere in pericolo. Per ripulire la voce dal rumore di fondo, Commend International, specialista in sistemi di comunicazione e sicurezza, ha collaborato con l’Istituto di Musica Elettronica e Acustica (IEM) dell’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Graz allo sviluppo di una nuova tecnologia basata sull’intelligenza artificiale (IA), ottimizzando l’elaborazione del segnale vocale dei terminali interfonici Commend.

“AI Cleans Voice from Noise” è una soluzione rivoluzionaria al problema del rumore di fondo. Utilizzando per la prima volta nel settore una tecnica basata su IA nota come “reti neurali profonde“, Commend garantisce che il segnale vocale nei suoi sistemi interfonici venga completamente ripulito dal rumore ambientale e dagli echi durante la trasmissione. Il risultato è simile a una comunicazione fra persone in un ambiente privo di rumore.

“AI Cleans Voice from Noise” cancella il rumore di fondo, ma come?

Il segreto di questa tecnologia risiede nelle reti neurali profonde, una sorta di reti interconnesse di cellule cerebrali artificiali che imparano dai dati per risolvere vari problemi, in modo simile a come il nostro cervello impara dalle esperienze nel prendere decisioni. Assicurano che durante le chiamate tramite interfoni Commend i segnali vocali siano completamente ripuliti dal rumore di fondo ambientale e dall’eco durante la trasmissione.

La differenza apportata da questo nuovo approccio alla tecnologia audio è sorprendente. Come spiega Alois Sontacchi dell’Università di Graz: “La trasmissione vocale dei sistemi Commend esistenti era già molto avanzata. Le reti neurali addestrate hanno permesso di aumentare ulteriormente la qualità del segnale audio di oltre il 30%, saltando due livelli di qualità del parlato percepibili”.

In contesti come porti, ambienti industriali, trasporti, infrastrutture e ambienti urbani, grazie a questa nuova tecnologia qualsiasi rumore di fondo viene soppresso quasi completamente.

“Grazie ad un processo di addestramento completo delle reti neurali profonde che utilizza algoritmi di apprendimento automatico standardizzati, qualsiasi rumore di fondo residuo viene soppresso quasi alla perfezione”, afferma Alois Sontacchi. “Alimentando queste reti con innumerevoli ore di dati audio, viene sistematicamente insegnata la capacità di riconoscimento desiderata. La rete neurale reagisce con estrema precisione alle diverse sfide quotidiane, come voci diverse ed un’ampia gamma di rumori ambientali in svariate situazioni”.

Il risultato è un profilo vocale con un livello di chiarezza e intelligibilità senza precedenti, proprio come una trasmissione di alta qualità in un ambiente silenzioso.

“Sono entusiasta sia dei risultati che dell’eccellente collaborazione con l’Università della Musica e dello Spettacolo di Graz, che ha reso tutto ciò possibile”, afferma Martin Gross, amministratore delegato del gruppo Commend. Per Commend, l’uso di algoritmi adattivi per perfezionare l’intelligibilità del parlato è un ulteriore passo decisivo in un progetto di ricerca e sviluppo lungimirante, finanziato anche dall’Agenzia austriaca per la promozione della ricerca (Austrian Research Promotion Agency, FFG).

“Si parla tanto di intelligenza artificiale ma la vera intelligenza entra in gioco solo con soluzioni tangibili, su cui si può fare affidamento al cento per cento nella vita di tutti i giorni e in caso di emergenza” conclude Martin Gross. “È solo con questo tipo di soluzioni che possiamo e continueremo a essere all’altezza della nostra reputazione come fornitore globale affidabile delle ultime novità del settore in termini di qualità e intelligibilità della voce”.

Una soluzione già premiata

La nuova soluzione che cancella il rumore di fondo non solo ha fatto scalpore tra gli utenti delle installazioni pilota, ma è stata anche premiata all’ultima edizione della fiera internazionale ISC West di Las Vegas (9-12 aprile, 2024). Per la seconda volta consecutiva, la giuria di esperti della US Security Industry Association ha scelto un prodotto Commend come vincitore del prestigioso premio “Best in Communication and Networking Solutions”.

Commend aveva già dimostrato il suo spirito pionieristico nell’uso dell’intelligenza artificiale lanciando il primo assistente vocale conversazionale per sistemi interfonici al mondo basato su AI, Ivy, vincendo lo stesso premio lo scorso anno a Las Vegas.