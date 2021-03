Con uno schermo più ampio, il nuovo tablet PC Zeus da 13,3” di HANNspree offre maggiore spazio di visualizzazione per lavoro e gioco

HANNspree, azienda specializzata in elettronica di consumo e sistemi di visualizzazione, arricchisce la sua gamma di tablet PC aggiungendo un nuovo modello a grande schermo.

Con un display da 13,3”, Zeus HANNspree PAD offre un’esperienza di visione eccezionale. Mai prima d’ora così tante persone all’interno di una famiglia hanno utilizzato quotidianamente la tecnologia. La didattica a distanza, in particolare, con l’apprendimento erogato tramite Google Classroom e con molte lezioni che si svolgono tramite app per conferenze virtuali come Zoom, ha fatto in modo che aumentasse notevolmente il tempo che le persone trascorrono davanti a uno schermo.

Da HANNspree i plus di uno schermo per tablet più ampio

I tablet PC sono una delle opzioni più economiche per soddisfare le esigenze tecnologiche di tutti, ma le dimensioni rappresentano spesso un ostacolo. Il nuovo tablet PC Zeus offre uno schermo più ampio che consente di sfruttare al meglio un vasto numero di app, utilizzare in maniera più produttiva i programmi di istruzione a distanza e rendere più coinvolgenti le esperienze di intrattenimento. Che si voglia ottimizzare la visualizzazione di e-mail, documenti e giochi o interagire con più applicazioni multimediali contemporaneamente e con facilità, questo display di grandi dimensioni da 13,3” migliora l’esperienza di utilizzo di un portatile.

La fruizione del tablet PC Zeus è resa migliore anche grazie alla tecnologia touch screen. Lo schermo tattile capacitivo è altamente sensibile alla rilevazione del tocco in 10 punti e, grazie a una tecnologia evoluta, è in grado di rilevare tocchi multipli (funzione ideale per applicazioni di gaming); risponde inoltre in maniera precisa alla digitazione, al trascinamento e allo scorrimento veloci. Lo schermo 1920 x 1080 Full HD 1080P garantisce una straordinaria qualità delle immagini per tutti i contenuti, mentre la tecnologia di visualizzazione IPS consente a più utilizzatori di condividere il display da ampi angoli di visione che eliminano le distorsioni dell’immagine.

Dotato di un potente processore Octa Core con grafica integrata e 3 GB di RAM, Zeus offre prestazioni di gioco o di lavoro eccellenti, veloci e senza interruzioni. È anche potenziato per poter utilizzare il recente sistema operativo Android (10) oltre che gestire le applicazioni più impegnative attuali e future, come navigazione web e gestione di e-mail, app e servizi, navigazione globale e giochi in 3D.

L’enorme quantità di app, contenuti multimediali e documenti utilizzati oggi sui tablet PC richiede molto spazio di archiviazione; Zeus installa una memoria interna da 32 GB ampliabile di ulteriori 128 GB tramite Micro SD, essenziale per scattare foto e realizzare e condividere video di altissima qualità tramite le doppie fotocamere da 5 MP integrate.

La connessione a Internet è ovviamente indispensabile e Zeus include un Wi-Fi dual-band 802.11 a / b / g / n + ac, che gli permette di connettersi facilmente a un comune router wireless a 2,4 GHz o al più raramente utilizzato, ma più affidabile e più veloce, router wireless da 5 GHz.

Poiché la connessione ad altri dispositivi espande l’esperienza di elaborazione, Zeus utilizza il Bluetooth 5.0 LE (Low Energy) per consentire la connettività wireless con dispositivi compatibili come cuffie o speaker esterni e per condividere rapidamente e facilmente i contenuti tra dispositivi diversi senza doversi affidare a cavi o ricorrere a connessioni Internet.

Altri strumenti di connettività includono una porta Micro USB 2.0 che permette di collegare un mouse, una tastiera, un memory stick o un altro dispositivo USB esterno e un connettore USB Type-C che consente di connettersi all’hardware di supporto per la ricarica USB oltre a permettere l’interazione diretta da dispositivo a dispositivo. È possibile, per esempio, potenziare il display attraverso l’utilizzo di un monitor portatile 15.6” HANNspree.

Nel caso in cui si voglia avere una visione ancora migliore del contenuto dello schermo, Zeus può collegarsi a un televisore, a un monitor o a un proiettore compatibile tramite la porta mini-HDMI per visualizzare in maniera istantanea e ottimale, video, giochi o presentazioni di grandi dimensioni.

Zeus viene fornito di serie con una custodia appositamente progettata che si piega diventando un supporto versatile e rende più comoda ogni attività come per esempio digitare un testo, inviare e-mail, giocare, guardare videoo immagini. Grazie a un rivestimento interno molto morbido, la custodia proteggere il tablet PC, da polvere e graffi; il suo pratico design consente inoltre il facile accesso a tutti i pulsanti, i controlli, le fotocamere e le porte. Il nuovo Zeus HANNspreePad è pronto per soddisfare le esigenze quotidiane degli utilizzatori. Con più spazio di visualizzazione rispetto alla maggior parte dei tablet PC, permette di migliorare l’esperienza di mobile computing.