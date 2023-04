imagePROGRAF TC-20M: nuova stampante desktop di grande formato A1+, compatta con scanner A4 da Canon

Canon presenta imagePROGRAF TC-20M, una nuova stampante desktop a colori (CMYK) di grande formato dotata di scanner piano A4. La semplicità di utilizzo consente anche ai meno esperti di realizzare stampe di grande formato per un’ampia varietà di applicazioni – quali poster promozionali per negozi al dettaglio e ristoranti, materiali didattici per le scuole e carta da parati personalizzata, fino al formato A1+ – senza utilizzare un computer. Questa nuova stampante rappresenta la soluzione ideale per piccoli uffici e ambienti home office, dove può essere utilizzata per la creazione di progetti edilizi e disegni di rilievo e quindi adatta per un utilizzo nel mercato AEC (architettura, ingegneria e edilizia).

Oltre alle tradizionali funzionalità di stampa in rete, è possibile visualizzare in anteprima i documenti JPEG e PDF, acquisire, copiare e ingrandire gli originali in A4 e altri formati. È inoltre possibile stampare i lavori direttamente dal pannello di controllo della stampante, tramite un’unità flash USB.

Design ergonomico e supporto per i formati da A1+ ad A4

Il design ergonomico consente di eseguire tutte le operazioni correlate alla stampa direttamente dal dispositivo, dal caricamento della carta (rotolo o fogli) alla raccolta delle stampe passando per il rifornimento dell’inchiostro. Gli ampi flaconi da 70 ml riducono la frequenza di ricarica dei quattro inchiostri pigmentati a colori (CMYK), che producono stampe di qualità elevata, dai colori vividi. Il colore e la forma diversa dell’imboccatura di ogni flacone impediscono di compiere errori durante il rifornimento dei serbatoi.

La stampante supporta bobine con formato fino all’A1+ ed è dotata di un alimentatore automatico integrato compatibile con la fogli A3 e A4. Rotoli e fogli possono essere caricati contemporaneamente, permettendo agli utenti di copiare e stampare su diversi formati utilizzando un unico dispositivo. È sufficiente selezionare la sorgente desiderata sul pannello operatore. E’ inoltre possibile copiare ripetutamente lo stesso documento su un rotolo di formato fino all’A1+.

Grazie al corpo compatto (968 mm di larghezza x 525 mm di profondità x 245 mm di altezza) e al design ergonomico, imagePROGRAF TC-20M può essere installata su qualsiasi scrivania o scaffale mentre il cestello opzionale raccoglie il materiale stampato, rendendola una soluzione ideale per la stampa di grande formato in spazi ridotti.

“Normalmente, le organizzazioni che operano nei settori della vendita al dettaglio, istruzione e ricettività affidano ad aziende esterne la realizzazione delle stampe in grande formato”, ha commentato Jennifer Kolloczek, EMEA Planning, Marketing & Innovation Senior Director, Production Print di Canon Europe. “Tuttavia, si avverte sempre più l’esigenza di tirature occasionali che possono essere gestite in loco in modo più rapido ed economico. imagePROGRAF TC-20M è stata progettata pensando alla facilità di utilizzo e alla compattezza – integra uno scanner piano, il supporto per la stampa da USB e la stampa wireless tramite un’app mobile. Ciò consente agli utenti di eseguire le operazioni di stampa e copia direttamente dal pannello operatore della stampante, senza ricorrere all’uso di un computer.”

PosterArtist agevola la creazione di poster e opuscoli di elevata qualità che soddisfano molteplici esigenze

Utilizzando l’applicazione web PosterArtist è possibile creare poster e opuscoli scegliendo tra un’ampia gamma di modelli quello che meglio soddisfa le proprie esigenze commerciali o personali. Oltre ai modelli introdotti di recente, PosterArtist supporta anche la stampa di dati variabili e personalizzati.

Progettata pensando alla sostenibilità

imagePROGRAF TC-20M assicura un ridotto consumo energetico: meno di 26W in funzione e 2,4W in standby. La nuova stampante si è anche aggiudicata il titolo di prodotto “Gold”, il più alto livello di certificazione nel campo delle apparecchiature di imaging, secondo il sistema di valutazione ambientale americano EPEAT.