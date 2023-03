In preordine su LG Online Shop il nuovo TV OLED C3

Il nuovo TV LG OLED evo serie C3 è disponibile in preordine su LG Online Shop. Dopo averlo ammirato lo scorso gennaio in occasione del CES 2023, l’ultimo nato in casa LG è pronto per essere preordinato a un prezzo consigliato al pubblico di 2.099 euro per il 55 pollici e di 2.899 euro per il 65 pollici.

In occasione dell’attesa introduzione sul mercato, LG ha deciso di offrire un ulteriore vantaggio per chi effettuerà il preordine proponendo un’imperdibile vendita abbinata con la straordinaria soundbar SC9S.

La soundbar infatti, che ha un prezzo consigliato al pubblico di 999 euro, potrà essere acquistata in preordine insieme al TV OLED C3 a un prezzo consigliato al pubblico di 2.598 euro in totale in caso di abbinamento con il 55 pollici e di 3.199 euro in totale in caso di abbinamento con il 65 pollici[1].

La serie C3 migliora ulteriormente l’esperienza di home cinema come solo la tecnologia LG OLED sa fare, offrendo un’eccellente qualità delle immagini grazie al processore α9 AI Gen6 e alla tecnologia Brightness Booster e una piattaforma webOS potenziata con ancora più funzioni e servizi intelligenti.

L’abbinamento con la soundbar SC9S permette inoltre di godere di un’esperienza completamente immersiva grazie a un suono potente e coinvolgente che ti proietta direttamente sulla scena dell’azione.

La perfetta integrazione di TV e soundbar è anche estetica: la pratica staffa in dotazione, permette di agganciare la soundbar direttamente allo stand del TV per un design senza soluzione di continuità. Questa opzione permette di scegliere un’altezza di installazione che assicura il migliore ascolto mantenendo, allo stesso tempo, la stanza ordinata e senza cavi a vista.

[1] Iniziativa valida dal 10/03/2023 al 24/03/2023 fino ad esaurimento scorte. Promozione applicabile esclusivamente sugli acquisti effettuati su www.lg.com/it. Laddove i prodotti oggetto dell’iniziativa siano acquistati singolarmente sarà applicato il prezzo pieno.