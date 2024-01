Iniziare a giocare al Myempire casino in modo saggio: 3 consigli di esperti per i principianti

Siete nuovi al gioco d’azzardo e non sapete da dove cominciare? Allora questi consigli vi aiuteranno nel vostro viaggio al Myempire casino. Seguiteli per ridurre i rischi e aumentare le probabilità di successo.

Ottenere l’abilità di scegliere la varianza della slot

La scelta delle migliori slot machine dipende anche dalla loro varianza. Cosa significa questo termine?

In parole povere, la varianza indica la frequenza dei pagamenti di un determinato gioco. Nella descrizione della maggior parte dei giochi, il livello di volatilità è indicato e lo si nota facilmente.

Tutte le slot possono avere diverse varianti:

Basso;

Medio-basso;

Medio;

Medio-alto;

Alto.

È meglio selezionare giochi a bassa varianza. Le vincite arriveranno spesso e in piccole quantità. Ma ciò non significa che questa tattica non possa portare a grandi vincite. E viceversa. Le slot ad alta dispersione sono note per ricompensare i giocatori con grandi somme di denaro, ma non sono regolari. Tuttavia, tenete presente che se giocate a un gioco ad alta varianza, dovete essere pronti a investire un po’ di pazienza e un discreto bankroll.

Scegliete le slot con il giusto livello di volatilità che si adatta al vostro stile e al vostro bankroll.

Giocate alle slot del Myempire casino che più vi aggradano, piuttosto che seguire i consigli degli altri. Se disponete di una piccola somma di denaro, potrebbe valere la pena di prendere in considerazione giochi a bassa varianza per iniziare. Poi, una volta che vi sentite a vostro agio, iniziate ad aumentare gradualmente la puntata. La scelta della giusta varianza può aiutarvi a lavorare a lungo termine. Ricordate che potete cambiare i giochi passando da un livello di volatilità all’altro. E non dipende dal vostro grado di fortuna.

Imparate a porre dei limiti alle vostre scommesse

Vediamo come limitare le proprie scommesse prima che le cose sfuggano di mano.

L’amministrazione del casinò ha messo a disposizione una serie di strumenti. Questi strumenti vi aiuteranno a tenere traccia del tempo e del denaro che spendete giocando alle vostre slot preferite e ad altri intrattenimenti di gioco. In particolare, è possibile stabilire dei limiti alla durata del processo di gioco e alla quantità di denaro speso.

Imparate a controllare il tempo e il denaro che spendete per giocare.

Prendete una pausa dal gioco al Myempire casino. Questa funzione è utile se si vuole continuare a giocare, ma si ha bisogno di stare lontani dal casinò per un certo periodo di tempo. Ad esempio, per un giorno, una settimana, un mese, ecc. Il periodo massimo di tregua che si può richiedere con questo meccanismo è di 6 settimane. Se volete limitare il vostro accesso per un periodo più lungo, potete chiedere al casinò di farlo per voi.

I giocatori possono utilizzare gli strumenti di autoesclusione se ritengono di avere un problema di gioco d’azzardo e hanno bisogno di aiuto per superarlo. Naturalmente, spetta solo a voi decidere se aderire o meno all’accordo di autoesclusione. Tuttavia, nel caso in cui l’utente prenda provvedimenti per violarlo, il casinò dovrà adottare misure ragionevoli per fermare il tentativo.

Ricordate la regola della puntata massima anche dopo le scommesse

Ogni casa da gioco ha una regola di puntata massima. Essa entra in vigore quando si ha un bonus attivo. Ogni volta che accettate un bonus, controllate sempre la dimensione della puntata massima del casinò in cui state giocando. Poiché gli stabilimenti non sono tutti uguali, dovrete controllarla per ogni gioco. Il controllo può richiedere un po’ di tempo. Tuttavia, ignorare la regola può essere dannoso per le vostre vincite nel lungo periodo.

In sostanza, la regola della puntata massima significa che con un bonus attivo non è consentito puntare un importo superiore a un certo limite per giro o puntata.

Una delle scommesse massime più comuni è di 5 euro. Pertanto, è necessario puntare meno di 5 euro fino a quando non si è scommesso il denaro del bonus. A questo punto, la regola della puntata massima non è più in vigore nella maggior parte dei casinò.

Puntate esattamente la somma che potete permettervi di perdere.

Quando i requisiti di puntata sono soddisfatti e si ha ancora voglia di imparare a vincere, si può provare ad aumentare le puntate.

Senza dover scommettere i bonus al Myempire casino, non dovrete preoccuparvi della possibilità di violare la regola della puntata massima. Ma vale comunque la pena scommettere solo quanto ci si può permettere di perdere. Il fatto di piazzare una grande scommessa non garantisce una vincita.