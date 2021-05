Xiaomi, specialista mondiale nella tecnologia, nel mese in cui festeggia i suoi primi 3 anni in Italia, celebra un altro importante traguardo: l’azienda riconquista il secondo gradino del podio nella classifica dei top vendor per smartphone spediti nel primo trimestre del 2021, come confermato dal rapporto Canalys (Q1 2021).

Con una crescita su base annua del 91% e una quota di mercato pari al 25%, Xiaomi torna ad affermarsi come il secondo brand di smartphone nel panorama italiano.

“Siamo estasiati da questo ennesimo successo. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il terzo anno qui in Italia”, ha affermato Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia. “Abbiamo lavorato con impegno e determinazione per portare sul mercato prodotti incredibilmente innovativi e per offrire esperienze sempre più smart, quindi vogliamo ringraziare tutte le persone che continuano a darci fiducia, supportandoci ogni giorno”.

Il rapporto Canalys mostra anche la potenza del brand: dopo aver confermato il terzo posto a livello worldwide e in Europa occidentale, Xiaomi raggiunge il secondo gradino del podio della classifica dei top vendor per smartphone spediti anche in Europa, nel primo trimestre del 2021, con il 23% di market share e una crescita su base annua del +85%.