IRIS presenta il nuovo software Readiris PDF

IRIS (Gruppo Canon), tra gli specialisti mondiali nelle soluzioni di scansione portatili e nei software PDF, lancia Readiris PDF, il nuovo software per la conversione, pubblicazione, creazione, modifica e gestione dei file PDF, che ambisce a rivoluzionare il modo in cui gestiamo i documenti PDF. Il software consente anche di firmare elettronicamente i file PDF. Per quanto riguarda la conversione è possibile convertire i documenti PDF in formato Microsoft Office e i documenti Office in file PDF

Più in dettaglio Readiris PDF di IRIS offre un set completo di funzionalità di acquisizione, scansione, annotazione, gestione PDF e OCR in un unico strumento.

Per rispondere alle crescenti esigenze in termini di scambi digitali professionali del mondo attuale, Readiris PDF ha scelto di centralizzare tutti gli strumenti necessari a elaborare qualsiasi formato di documento in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di semplificare la vita degli utenti e potenziare i processi aziendali.

Readiris PDF sarà disponibile da ottobre 2021 in quattro versioni: Readiris PDF Reader (gratis), Readiris PDF Standard (1 licenza – € 129), Readiris PDF Family 365 (5 licenze – € 99), e Readiris PDF Business (1 licenza – € 199).

Readiris PDF offrirà inoltre licenze multiple destinate al mondo accademico e alle istituzioni pubbliche a prezzi molto competitivi.