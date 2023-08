Kingston aggiunge la chiavetta USB Type-C alla serie IronKey Keypad 200

Kingston Digital Europe, l’affiliata per le memorie flash di Kingston Technology Company, ha lanciato la Kingston IronKey Keypad 200C, un drive USB Type-C con crittografia hardware che garantisce sicurezza e praticità a portata di mano. Ora gli utenti possono ottenere una protezione dei dati continua e una facile compatibilità senza l’uso di adattatori quando utilizzano dispositivi dotati di USB-C.

KP200C offre una sicurezza di livello militare certificata FIPS 140-3 Level 3 (in attesa) in una tastiera alfanumerica indipendente dal sistema operativo, per un accesso PIN facile da usare. Incorpora la crittografia XTS-AES a 256 bit basata sull’hardware con protezione dagli attacchi, con password Brute Force e la protezione BadUSB con firmware firmato digitalmente, garantendo un livello di protezione dei dati sensibili senza precedenti. Con l’opzione Multi-PIN (Admin/User), la tastiera può essere utilizzata per impostare un PIN alfanumerico facile da ricordare per gli account Admin o User. Se il PIN utente viene dimenticato, l’amministratore può ripristinarlo facilmente per consentire l’accesso all’unità.

“Le esigenze di protezione dei dati crescono con l’aumentare delle violazioni dovute a penetrazioni nel cloud, crittografia software violata o smarrimento di unità USB. I dati sensibili richiedono la protezione di livello militare più forte disponibile su unità con crittografia hardware così che possano essere fisicamente protette fuori da Internet, salvaguardando i dati in transito e quelli a riposo”, ha dichiarato Oscar Escayola Kaloudis, Flash Business Manager EMEA e Sales Manager DACH, Medio Oriente e Africa, Grecia e Israele. “Con l’aggiunta di KP200C, il nostro secondo drive USB Type-C, alla linea IronKey che si aggiunge a Vault Privacy 50C, offriamo ora una flessibilità ancora maggiore su diverse piattaforme e sistemi operativi, consentendo agli utenti di accedere ai dati senza alcuno sforzo, indipendentemente dal dispositivo o dal sistema”.

Kingston IronKey Keypad 200C caratteristiche e specifiche:

Certificazione FIPS 140-3 Livello 3 ( in fase di approvazione): KP200 è ora conforme alle nuove specifiche di sicurezza di livello militare FIPS 140-3 pubblicate dal NIST; ha completato i test di laboratorio per la certificazione ed è in fase di revisione per l’approvazione finale da parte del NIST. Si tratta di una versione migliorata delle specifiche FIPS 140-2 di livello 3 che migliora ulteriormente le capacità di sicurezza e la resistenza alle manomissioni dell’unità. Include la crittografia XTS-AES a 256 bit e la protezione dagli attacchi Brute Force e BadUSB con firmware firmato digitalmente. I circuiti sono coperti da uno strato di resina epossidica speciale che rende praticamente impossibile rimuovere i componenti senza danneggiarli; questa epossidica resistente impedisce gli attacchi contro i componenti semiconduttori.

Indipendente dal sistema operativo e dal dispositivo : Grazie all'utilizzo di una batteria ricaricabile, il KP200 può essere utilizzato per sbloccare l'unità senza l'uso di alcun software, per poi collegarla a qualsiasi sistema che supporti un dispositivo di archiviazione di massa USB Type-C. Ciò offre agli utenti la massima flessibilità su diversi tipi di piattaforma e sistemi operativi.

: Grazie all’utilizzo di una batteria ricaricabile, il KP200 può essere utilizzato per sbloccare l’unità senza l’uso di alcun software, per poi collegarla a qualsiasi sistema che supporti un dispositivo di archiviazione di massa USB Type-C. Ciò offre agli utenti la massima flessibilità su diversi tipi di piattaforma e sistemi operativi. Opzione Multi-PIN : Gli utenti hanno la possibilità di impostare una modalità utente o amministratore/utente. La modalità Admin può essere utilizzata per ripristinare un PIN utente e consentire l’accesso all’unità in caso di dimenticanza del PIN utente o se l’unità viene bloccata dopo aver raggiunto il numero massimo di 10 tentativi di accesso da parte dell’utente.

: Gli utenti hanno la possibilità di impostare una modalità utente o amministratore/utente. La modalità Admin può essere utilizzata per ripristinare un PIN utente e consentire l’accesso all’unità in caso di dimenticanza del PIN utente o se l’unità viene bloccata dopo aver raggiunto il numero massimo di 10 tentativi di accesso da parte dell’utente. Modalità globale e di sessione di sola lettura (protezione da scrittura ): Sia l’amministratore che l’utente possono impostare una modalità di sola lettura per proteggere l’unità da malware su sistemi non affidabili. L’amministratore può anche impostare una modalità di sola lettura globale che pone l’unità in modalità di sola lettura fino al ripristino.

): Sia l’amministratore che l’utente possono impostare una modalità di sola lettura per proteggere l’unità da malware su sistemi non affidabili. L’amministratore può anche impostare una modalità di sola lettura globale che pone l’unità in modalità di sola lettura fino al ripristino. Interfaccia : USB 3.2 Gen 1

: USB 3.2 Gen 1 Capacità 2 : 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB

: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB Connettore : Tipo-C

: Tipo-C Velocità:

USB 3.2 Gen 1

8GB – 32GB: 145MB/s in lettura, 115MB/s in scrittura

64GB – 256GB: 280MB/s in lettura, 200MB/s in scrittura

USB 0

8 GB: 30 MB/s in lettura, 12 MB/s in scrittura

16GB – 256GB: 30MB/s in lettura, 20MB/s in scrittura