Kingston amplia le soluzioni industriali per memoria e storage di nuova generazione

Kingston Technology Europe, affiliata di Kingston Technology Company, specialista mondiale nelle soluzioni di memoria e nelle tecnologie di storage, continua a dare concretezza alla propria filosofia Built on Commitment. In un contesto in cui i PC industriali, i sistemi edge e le piattaforme integrate assumono un ruolo sempre più strategico nel supportare l’automazione di nuova generazione, i servizi intelligenti e le applicazioni mission-critical, l’affidabilità delle infrastrutture tecnologiche diventa un fattore imprescindibile.
La rapida crescita della produzione avanzata, della logistica intelligente e delle infrastrutture digitali a livello globale porta le aziende a guardare oltre le sole prestazioni tecnologiche. Oggi il mercato richiede affidabilità senza compromessi, cicli di vita più lunghi e una supply chain solida e affidabile, in grado di garantire continuità operativa in qualsiasi parte del mondo.
Per rispondere a queste esigenze in continua evoluzione, Kingston amplia costantemente la propria offerta di soluzioni di memoria Design-In e storage industriale, basata su una distinta base (BOM) controllata, una gestione accurata del ciclo di vita dei prodotti e un impegno concreto verso l’affidabilità a lungo termine. Un approccio che consente a OEM e system integrator di sviluppare sistemi robusti e performanti, anche negli ambienti operativi più complessi.
L’offerta Kingston copre un’ampia gamma di applicazioni, sia consumer sia professionali: dalla linea ad alte prestazioni Kingston FURY, pensata per gamer e content creator, agli SSD, alle soluzioni di storage esterno, ai moduli DRAM, alle unità USB, alle schede di memoria e alle unità crittografate IronKey. Forte di una consolidata presenza nei mercati PC ed enterprise, Kingston porta nel settore industriale e Design-In gli stessi valori che da sempre contraddistinguono il marchio: affidabilità, continuità e prestazioni costanti nel tempo.
Soluzioni integrate, memoria Design-In e SSD industriali
Kingston mette a disposizione di progettisti, produttori di dispositivi, OEM e system integrator una gamma specializzata di soluzioni integrate, memorie Design-In e SSD industriali. Grazie a una BOM controllata, firmware stabile, supporto PCN (Product Change Notification), gestione del ciclo di vita dei prodotti e assistenza tecnica globale, Kingston garantisce ai propri partner componenti affidabili, integrazione semplificata e continuità nelle forniture.
· Memoria Design-In : I moduli DRAM Design-In di Kingston sono sviluppati in conformità agli standard JEDEC e vengono progettati e testati per assicurare prestazioni costanti e affidabilità nel lungo periodo, rispondendo ai requisiti delle applicazioni Design-In più esigenti.
· SSD industriali: La gamma di SSD industriali Kingston comprende soluzioni SATA e PCIe NVMe disponibili in diversi formati e progettate per operare sia in ambienti commerciali sia industriali. Grazie a controller avanzati, tecnologie di wear leveling, garbage collection e memoria 3D NAND, queste unità offrono elevate prestazioni e massima affidabilità anche nelle condizioni operative più impegnative.
· Soluzioni integrate: Kingston offre a livello globale un ampio portafoglio di prodotti integrati, tra cui eMMC, eMCP, ePoP, UFS e DRAM standalone. Soluzioni che hanno già dimostrato la propria efficacia in numerose applicazioni embedded e industriali, garantendo prestazioni affidabili e continuità operativa.
“Collaborando a stretto contatto con i nostri partner, siamo in grado di garantire affidabilità e continuità delle prestazioni anche nelle applicazioni più critiche, dal retail ai trasporti, dalla logistica alla videosorveglianza, fino al networking e all’automazione industriale”, ha dichiarato Bernd Dombrowsky, VP Sales and Marketing di Kingston EMEA. “Grazie a quasi quarant’anni di esperienza, continuiamo a promuovere l’innovazione e a supportare lo sviluppo delle infrastrutture di nuova generazione, oggi e nel futuro.”