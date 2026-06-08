Kingston amplia le soluzioni industriali per memoria e storage di nuova generazione

L’offerta Kingston copre un’ampia gamma di applicazioni, sia consumer sia professionali: dalla linea ad alte prestazioni Kingston FURY, pensata per gamer e content creator, agli SSD, alle soluzioni di storage esterno, ai moduli DRAM, alle unità USB, alle schede di memoria e alle unità crittografate IronKey. Forte di una consolidata presenza nei mercati PC ed enterprise, Kingston porta nel settore industriale e Design-In gli stessi valori che da sempre contraddistinguono il marchio: affidabilità, continuità e prestazioni costanti nel tempo.