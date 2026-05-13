Kingston: 100 milioni di SSD A400 SATA venduti in tutto il mondo

Kingston Digital Europe, azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, ha raggiunto il traguardo di avere venduto più di 100 milioni di unità SSD Kingston A400 SATA. Lanciato nel 2017, il drive SSD A400 di Kingston ha riscosso un immediato successo per le sue prestazioni eccezionali in termini di avvio, caricamento e trasferimento dei dati rispetto ai dischi rigidi tradizionali¹.

Il drive SSD SATA Kingston A400 può vantare velocità di lettura e scrittura notevoli che arrivano, rispettivamente, fino a 500 MB/s e 450 MB/s¹. Un significativo aumento della velocità che ha permesso ai clienti di ottenere uno straordinario miglioramento delle prestazioni rispetto ai dischi rigidi tradizionali. Proprio grazie a questo suo alto livello di efficienza, la serie A400 è divenuta la scelta preferita dai consumatori che vogliono ottenere velocità di trasferimento dati più elevate e maggiore reattività complessiva del sistema.

“Kingston conferma il proprio impegno volto ad offrire prodotti che uniscano prestazioni, qualità e affidabilità. L’adozione così diffusa ed entusiasta registrata per l’SSD SATA A400 dimostra la capacità di Kingston di comprendere e soddisfare le esigenze di storage sempre mutevoli di un’ampia platea di utenti” ha detto Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. “Sulla scia di questo successo, Kingston continua a introdurre innovazioni con le sue soluzioni NVMe ad alte prestazioni, gli SSD per data center di livello enterprise e gli SSD Industrial integrati, per soddisfare le esigenze dei moderni data center, degli ambienti edge e delle applicazioni mission-critical.”

¹ Dati basati sulle prestazioni “out-of-box” misurate con scheda madre SATA Rev. 3.0. La velocità può variare in base all’hardware, al software e alla tipologia di utilizzo dell’host.