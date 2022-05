Kingston FURY Beast DDR5 RGB: overclock con stile

Kingston FURY, divisione gaming di Kingston Technology Company, ha presentato la memoria Kingston FURY Beast DDR5 RGB. La famiglia Kingston FURY Beast vanta il primo modulo DDR5 utilizzato per superare i 10.000MT/s; e con quest’ultima aggiunta al portfolio presenta oggi un’illuminazione RGB migliorata, con un nuovo design del dissipatore di calore che garantisce effetti di luce strepitosi.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB è la soluzione ideale per personalizzare lo stile dei sistemi DDR5 di nuova generazione. Grazie alla certificazione Intel XMP 3.0-Ready, qualificata dai principali produttori di schede madri1, la memoria Kingston FURY Beast DDR5 consente agli utenti di assemblare i componenti in totale sicurezza. Con il software Kingston FURY CTRL2, gli utenti possono scegliere da una vasta libreria sequenze ed effetti preimpostati. In alternativa, è possibile personalizzare gli effetti RGB fluidi e vivaci per rendere il proprio sistema completamente unico. Tutti i moduli Kingston FURY Beast DDR5 RGB sono dotati della tecnologia brevettata Kingston FURY Infrared Sync Technology, che garantisce effetti di illuminazione in perfetta sintonia.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB massimizza il gioco

Kingston FURY Beast DDR5 RGB parte da 4800MT/s e, con l’esclusiva tecnologia Plug N Play di Kingston, consente l’overclock automatico senza dover selezionare un profilo. Sui moduli a partire da 5200MT/s, i profili Intel XMP 3.0 sono abilitati per bloccare velocità, tempi e tensione.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Iwona Zalewska, DRAM Business Manager, Kingston EMEA: «Siamo orgogliosi di aggiungere Kingston FURY Beast DDR5 RGB alla nostra linea di memorie. Ora coloro che desiderano la potenza delle DDR5 e l’aspetto divertente dell’RGB possono godere di entrambe. Inoltre, con il tocco in più della personalizzazione degli effetti luminosi, gli utenti possono davvero prendere in mano l’intera esperienza di gioco».

Kingston FURY Beast DDR5 RGB è disponibile in moduli singoli da 8GB, 16GB e 32GB e in kit da 2 fino a 64GB, con velocità fino a 6000MT/s.

Kingston FURY Beast DDR5 RGB caratteristiche e specifiche tecniche:

· Illuminazione RGB migliorata con il nuovo design del dissipatore di calore: Crea il tuo stile di gioco personalizzando gli straordinari effetti di illuminazione RGB2 con Kingston FURY CTRL o con il software del produttore della scheda madre.

· Kingston FURY Infrared Sync Technology brevettata: Suggestivi effetti RGB in sintonia con la Infrared Sync Technology brevettata da Kingston.

· Certificazione Intel XMP 3.0.: Timing avanzati preottimizzati, elevate velocità e voltaggi per garantire prestazioni di overclocking elevate, con la possibilità di salvare i profili personalizzati degli utenti mediante un PMIC programmabile.

· Qualificata dai principali produttori di schede madri1: Collaudata con tutte le principali schede madri, in modo da poter assemblare i componenti in totale sicurezza.

· Maggiore stabilità di overclocking: La tecnologia On-die ECC (ODECC) contribuisce a garantire l’integrità dei dati per mantenere prestazioni estreme, anche quando si spingono i sistemi al limite.

· Plug N Play a 4800 MT/s3,4: Kingston FURY Beast DDR5 RGB esegue autonomamente l’overclocking alla velocità massima consentita dal BIOS.

Capacità: Moduli singoli – 8GB, 16GB, 32GB Kit di 2 – 16GB, 32GB, 64GB

Frequenze: 4800MT/s, 5200MT/s, 5600MT/s, 6000MT/s

4800MT/s, 5200MT/s, 5600MT/s, 6000MT/s Latenza: CL38, CL40

CL38, CL40 Voltaggio: 1V, 1.25V, 1.35V

1V, 1.25V, 1.35V Temperatura di funzionamento: 0°C-85°C

0°C-85°C Dimensioni: 35 mm x 42.23 mm x 7.11 mm

1 Incluse nella Qualified Vendor List (QVL) dei principali produttori di schede madri globali.

2 Illuminazione personalizzabile con il software Kingston FURY CTRL o con il software di controllo RGB della scheda madre. Il supporto per la personalizzazione RGB tramite software di terze parti può variare.

3 La memoria Kingston FURY™ Plug N Play è compatibile con la maggior parte dei sistemi DDR5 e funziona alle velocità consentite dal BIOS di sistema del produttore. Le memorie di sistema PnP non possono funzionare a velocità superiori a quelle consentite dal BIOS di sistema. I prodotti Kingston FURY Plug N Play DDR5 supportano le specifiche XMP 3.0, consentendo quindi di effettuare l’overclocking anche attraverso l’attivazione del profilo XMP integrato.

4 Ulteriori informazioni sui megatransfer per secondo: MT/s, indica il volume di megatransfer (milioni di trasferimenti) al secondo e rappresenta la velocità di trasmissione dati effettiva (velocità) delle memorie DDR (Double Data Rate) SDRAM nel settore dell’elaborazione. Indica gli incrementi e i cali di velocità dei trasferimento dati dei moduli di memoria DDR SDRAM per ciascun ciclo di clock (1 Hz).

Es: DDR4-3200 (PC4-3200)

Velocità di clock: 1600 MHz

Velocità dati: 3200 MT/s

Larghezza di banda: 25.600 MB/s (25,6 GB/s)