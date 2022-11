KIOXIA EXCERIA G2: nuove schede di memoria microSD

KIOXIA Europe ha annunciato il lancio sul mercato della serie di schede di memoria microSD EXCERIA G2. Grazie a una capacità fino a 512 GB, i prodotti di nuova generazione sono pensati per registrazioni video in 4K continue e di lunga durata.

La nuova serie di microSD EXCERIA G2 rappresenta un aggiornamento rispetto ai modelli tradizionali di microSD EXCERIA, con una velocità di scrittura migliorata fino a 50 MB/s[1] e corrispondente a UHS Speed ​​Class 3 (U3)[2] e Video Speed ​​Class 30 (V30)[2].

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing, KIOXIA Europe: «Le quantità di dati che i consumatori desiderano archiviare o a cui vogliono accedere tramite i loro dispositivi portatili stanno aumentando a un ritmo esponenziale, pertanto la tecnologia di memoria di supporto a loro disposizione deve continuare a evolversi di conseguenza. Con le nostre microSD EXCERIA G2 stiamo facendo un significativo passo avanti e stiamo offrendo al mercato una piattaforma di archiviazione dati potente ma compatta che sicuramente riscuoterà un grande interesse».

Le schede di memoria microSD EXCERIA G2 saranno disponibili nel quarto trimestre del 2022.

Per maggiori informazioni sulla nuova serie di microSD KIOXIA EXCERIA G2, cliccate QUI.

[1]1 MB/s è calcolato come 1.000.000 byte/s. Questi valori sono i migliori ottenuti in un ambiente di prova specifico presso KIOXIA Corporation; KIOXIA Corporation non garantisce né la velocità di lettura né quella di scrittura nei singoli dispositivi. Le velocità di lettura e scrittura dipendono dal dispositivo utilizzato e dalle dimensioni del file da leggere o scrivere. La velocità di scrittura è più bassa rispetto alla velocità di lettura.

[2]Le classi di velocità indicano i risultati ottenuti alle condizioni di test specificate dalla SD Association.

[3]Tempo di registrazione: il tempo di registrazione effettivo varia a seconda del dispositivo, della risoluzione e del rapporto di compressione. Calcolato come 1 Mbps = 1.000.000 bps.

[4]Numero di scatti: supponendo un rapporto di compressione di 1/4. Il numero di scatti che è possibile effettuare varia in base al soggetto, alle condizioni di scatto, alla risoluzione e al rapporto di compressione.