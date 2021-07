La tecnologia di stampa Canon Colorado UVGEL ha da tempo rivoluzionato il settore delle arti grafiche, offrendo a stampatori e professionisti del settore l’opportunità di esplorare infinite possibilità applicative sui più svariati supporti per differenziarsi e accrescere il business. Un ulteriore tassello in questo percorso fatto di continua ricerca di innovazione sostenibile, efficienza produttiva e spinta alla personalizzazione arriva oggi con l’annuncio della nuova gamma di finte pelli pvc-free realizzata con la stampante roll-to-roll per grande formato Canon Colorado 1650 con tecnologia UVgel.

Grazie alle esclusive qualità di resistenza, consistenza cromatica, ecosostenibilità del suo inchiostro a basso impatto ambientale, Canon Colorado 1650 UVgel ha infatti realizzato una gamma di stampe su similpelle sviluppate appositamente da Ecotex, azienda italiana leader nella stampa digitale su tessuto, e distribuite in esclusiva da Canon Italia.

Personalizzazione e ecosostenibilità sono state le bussole che hanno guidato la partnership tra le due aziende, dando vita a un processo di produzione più sostenibile nell’ambito delle applicazioni per accessori moda e complementi d’arredo personalizzati e dal potere visivo estremamente intenso: un’innovazione che ha di fatto aperto la strada a nuove importanti opportunità di business in settori non ancora esplorati.

“Questa nuova applicazione di stampa digitale su pelle sintetica rappresenta l’ennesima conferma del costante impegno di Canon a innovarsi per offrire ai clienti nuove possibilità applicative volte a espandere il business con proposte personalizzate e differenziate sul mercato. L’applicazione della nuova gamma di finte pelli pvc-free è anche la dimostrazione di quanto sia possibile pensare a un tipo di produzione in cui qualità, resistenza, robustezza e durabilità delle stampe si possano sposare con la sostenibilità della tecnologia e dei materiali usati. Un connubio che è stato possibile grazie a un partner di primo piano come Ecotex, con cui condividiamo gli stessi valori” ha dichiarato Walter Bano, Country Director Production Printing Products di Canon Italia.

La nuova applicazione su similpelle sarà presentata in anteprima nazionale in occasione di VISIONI.beyond print!, la mostra-convegno dedicata agli operatori della stampa digitale in programma dal 1al 3 luglio presso L’Opificio 31, in zona Tortona a Milano.

Lo spazio espositivo dedicato a Canon presenterà sotto forma di grafiche le opere gentilmente concesse dall’artista Pasquale Nasta, riprodotte in alcune delle applicazioni presenti in stand; inoltre saranno presenti con applicazioni e interventi lo Studio MYIN Srl, importante realtà dell’interior Design di Cernusco S/N e l’azienda Spaghettiwall, parte del gruppo Luce specializzata nella Wall Decoration: realtà che hanno sposato con grande soddisfazione la tecnologia di stampa digitale Canon.