La stampa personale secondo Kyocera

Kyocera Document Solutions Italia ha presentato quattro nuovi dispositivi A4 progettati per la stampa personale, sfruttando la sua esperienza nello sviluppo di soluzioni documentali affidabili e innovative.

Le stampanti A4 PA2001, PA2001w, MA2001 e MA2001w, dal design compatto e leggero, sono state sviluppate per rispondere alla crescente domanda di soluzioni più adattabili e agili, che forniscono alle aziende e agli individui una scelta più ampia riguardo a dove e come lavorano, creando il luogo di lavoro perfetto.

Che si tratti di un piccolo spazio di lavoro, di un ufficio personale o di postazioni di lavoro remote, questi dispositivi intuitivi richiedono una configurazione minima e possono essere messi in funzione senza bisogno di un intervento tecnico e con la sola connessione wireless. Gli utenti devono semplicemente aprire la confezione, scaricare il Client Tool usando il QR code e dare il via alle stampe.

Quattro eccezionali macchine A4 per la stampa personale

Con velocità fino a 20 ppm e memorie rispettivamente di 32MB e 64 MB, i dispositivi PA2001, PA2001w e MA2001, MA2001w sono pensati per aumentare la produttività. Includono componenti a lunga durata e sono costruiti per durare nel tempo, riducendo al minimo i fermi macchina.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Agata Zabielska, Expert Product Marketing A4 di Kyocera Document Solutions Europe: «I nuovi dispositivi A4 per la stampa personale sono la prova che mettiamo sempre i clienti al centro della nostra innovazione, grazie all’ascolto attivo del mercato. Il professionista moderno richiede un dispositivo che gli permetta la libertà di lavorare dove e come vuole. Con queste quattro eccezionali macchine A4 abbiamo risposto a queste esigenze».

Oggi i professionisti desiderano la flessibilità, ma sono anche alla ricerca di prodotti più ecologici. Grazie alla modalità EcoPrint, queste stampanti riducono il consumo di energia e i costi, oltre a limitare il rumore in spazi di lavoro condivisi. I nuovi dispositivi offrono anche un uso estremamente efficiente del toner. Oltre ai benefici ambientali, questo si traduce in una manutenzione a basso costo e un grande ritorno sull’investimento.

Questi dispositivi leggeri e personali andranno a beneficio non solo di piccoli uffici e gruppi di lavoro, ma anche di coloro che lavorano prevalentemente da casa e da postazioni remote, che si tratti di famiglie con bambini o di studenti alla ricerca di soluzioni di stampa personali.

Come concluso da Zabielska: «I nuovi dispositivi coniugano l’impeccabile tecnologia, l’imbattibile affidabilità e la robusta sicurezza Kyocera e sono pronti a soddisfare le esigenze del professionista moderno. Ma non ci fermiamo qui, continueremo a puntare in alto per fornire strumenti innovativi ai nostri clienti».