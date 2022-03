Wildix: webinar il 22 marzo sulla cybersecurity

Wildix annuncia un webinar cruciale sul problema del Burning Bear, la tendenza russa ad attaccare una vasta gamma di infrastrutture tramite la guerra informatica.

Il webinar si terrà martedì 22 marzo 2022, alle 16:00 CET (11:00 EST, 15:00 GMT).

I relatori principali, Dimitri Osler, CTO di Wildix, e Vladimir Sorokin, Chief Data Officer di Wildix, forniranno uno sguardo mirato alle pratiche informatiche russe e a come le aziende possono muoversi per mitigarle.

“La minaccia della Russia ha rappresentato un problema importante negli ultimi tre decenni, con cyber attacchi che si verificano apparentemente a caso”, dice Osler. “Tuttavia, questa non è una coincidenza, in quanto l’atteggiamento russo nei confronti dei cyber attacchi fa parte di una strategia globale per il controllo delle informazioni”.

Mentre le truppe russe stanno continuando ad attaccare le città dell’Ucraina, le cyberminacce russe prendono di mira le infrastrutture e altre risorse vitali per le catene di approvvigionamento, così come le scuole, gli ospedali e le imprese.

I partner e gli MSP interessati possono iscriversi al webinar qui.

Il webinar si terrà in lingua inglese.