TeamSystem Communication, società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed, annuncia la partnership con Ermes, grazie alla quale gli utenti del centralino in cloud avranno la possibilità di proteggere i loro dispositivi dalle minacce del Web tramite l’innovativa soluzione basata su AI della startup torinese.

Unica nel suo genere, autonoma e compatibile con i sistemi di sicurezza già presenti sui dispositivi, Ermes permette di superare i limiti dei comuni software di sicurezza antivirus garantendo una completa protezione, sia durante la navigazione in Internet dal luogo di lavoro, sia che avvenga da remoto.

Il sistema di protezione e prevenzione Ermes, infatti, è in grado di sopperire alle limitazioni dei tradizionali filtri antivirus fornendo una tutela integrale durante la navigazione sul Web. Attraverso algoritmi brevettati, che non si limitano esclusivamente ad analizzare il traffico, ma anche di arrestare totalmente la fuoriuscita di informazioni sensibili verso i Web tracker, Ermes è in grado proteggere gli utenti in tempo reale e sviluppare a ritmo continuo nuovi ed efficaci “anticorpi”, in grado di bloccare e prevenire minacce di ogni tipo.

Con il rilascio della versione 2.4 di VOIspeed, che oggi più che mai è pensata per un utilizzo cross-platform, TeamSystem Communication ha deciso di puntare sempre di più sul software e sugli strumenti di collaborazione e lavoro, come la videoconferenza e il mini-CRM integrato. L’azienda, inoltre, ha maturato l’idea che sarebbe stato importante poter garantire ai propri utenti la possibilità di proteggere tutti i loro strumenti di lavoro in modo semplice ed efficace e ha riconosciuto in Ermes la soluzione più adatta allo scopo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Zeffirino Perini, CEO di TeamSystem Communication: «Grazie alla facilità con cui può essere installato e alla sua filosofia, che punta alla prevenzione e alla protezione di ogni singolo device, ovunque esso operi, Ermes ci è immediatamente sembrata la soluzione ideale da poter proporre alla nostra clientela in abbinamento a VOIspeed. Inoltre, ci siamo trovati in completa sintonia con il loro Team, con cui condividiamo la stessa cultura informatica e l’idea che l’innovazione e la digitalizzazione degli studi e delle PMI, per essere realmente efficace, debba essere pervasiva a 360° e coinvolgere tutte le aree di lavoro, nessuna esclusa. Innovazione e digitalizzazione significano anche comunicazione integrata e intelligente, basata sul software e protetta in modo adeguato 24 ore su 24».

Per Hassan Metwalley, CEO di Ermes: «La nostra missione è quella di sviluppare soluzioni all’avanguardia che permettano di rendere il web un posto sicuro. Attraverso la nostra tecnologia, risultato di un lungo e continuo investimento in Ricerca & Sviluppo, filtriamo ogni giorno oltre 100 milioni di connessioni per permettere alle aziende una navigazione protetta dai rischi informatici più insidiosi. La collaborazione con TeamSystem Communication nasce con il desiderio comune di estendere a studi e PMI la protezione da queste minacce web che, sfruttando l’evolversi del contesto lavorativo e colpendo il fattore umano delle nostre organizzazioni, ne minano la stabilità e il processo di digitalizzazione».