TeamSystem Communication annuncia il rilascio di nuova release di VOIspeed, la soluzione per la gestione della telefonia più avanzata sul mercato.

Completamente rivoluzionata, sia dal punto di vista strutturale, sia dell’interfaccia utente, la nuova versione 2.4 di VOIspeed vanta un’architettura ancora più moderna e snella, in grado di adattarsi perfettamente all’utilizzo cross-platform richiesto dalla nuova realtà che si è affermata nell’ultimo anno e che prevede sempre meno postazioni di lavoro fisse, a fronte di un crescente utilizzo dello smart working, sia in forma completa sia ibrida, e della mobilità.

La nuova interfaccia utente di VOIspeed è stata realizzata in seguito a un accurato processo di analisi delle esigenze degli utenti, testando le singole funzionalità con utilizzatori reali e mettendo sempre al centro le loro necessità. Grazie alla compatibilità con le versioni precedenti, inoltre, chi già utilizza VOIspeed avrà la possibilità di adottare nei modi e nei tempi che desidera la nuova interfaccia, beneficiando da subito di tante nuove funzionalità ma, al contempo, senza essere costretto a cambiare le proprie abitudini da un giorno all’altro.

A livello di funzionalità la neonata versione di VOIspeed presenta una nuova sezione Home con widget funzionali, che forniscono informazioni sull’utilizzo della piattaforma e sulle attività svolte; una chat completamente ridisegnata, con maggiori funzionalità, come la citazione del messaggio di risposta o la possibilità di condividere file audio; numerosi miglioramenti alla rubrica, dove è stata introdotta la distinzione tra contatti e aziende, che fungono ora da contenitori di contatti, particolarmente utili per individuare rapidamente i componenti di una stessa organizzazione.

Decisamente corpose sono state anche le implementazioni che hanno interessato il miniCRM integrato di VOIspeed, che nella nuova versione si arricchisce di funzionalità, come gli avvisi di contatto, che si possono legare direttamente a chiamate gestite e visibili a tutti i colleghi.

Anche l’inserimento di promemoria di chiamata è stato potenziato tramite una visualizzazione a calendario, che permette di recuperare gli eventi in qualunque momento e un widget con aggiornamento quotidiano, che consente di recuperare la lista dei ToDo giornalieri in modo semplificato rispetto al passato.

Con VOIspeed 2.4 è anche possibile creare o programmare videochiamate e videoconferenze attraverso uno strumento unificato col software utente. Ogni operazione viene gestita in maniera organizzata tramite un tool con vista calendario, che si occupa del monitoraggio della programmazione, della gestione degli inviti personalizzati tramite mail e della partecipazione degli invitati esterni, che può avvenire via WEB o attraverso il download di un software dedicato. Durante la videochiamata o videoconferenza, inoltre, è disponibile una chat dedicata, che permette anche lo scambio di messaggi e file tra i partecipanti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paolo Cinti, Responsabile di Prodotto di TeamSystem Communication: «Con questa nuova release di VOISpeed, che porta con sé una serie d’importanti novità a tutti i livelli, la nostra piattaforma compie un ulteriore balzo in avanti, grazie alla sua straordinaria flessibilità e a una serie di strumenti nell’ambito della unified communication che, oggi più che mai, sono diventati indispensabili per imprese e organizzazioni di ogni dimensione. Il nostro impegno non si è fermato esclusivamente all’implementazione di nuove funzionalità ma, a partire dall’interfaccia utente, per arrivare agli strumenti con cui gestire videochiamate e videoconferenze, passando per il miniCRM integrato, ogni aspetto e ogni singola funzionalità sono stati testati da utilizzatori reali al fine di assicurare prestazioni e un’esperienza d’uso senza confronti».