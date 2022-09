Laptop e GPU Nvidia per un Back to School senza stress

Pienamente consapevoli del ruolo fondamentale svolto dai device informatici nel supporto alla didattica, Nvidia e i suoi partner dedicano agli studenti una serie di promozioni, che include laptop dalle caratteristiche e dalle perfomance davvero notevoli.

Poiché, però, il ritorno al tran-tran scolastico quotidiano non è sempre facile dopo mesi di vacanze e divertimenti, perché non addolcire questo rientro anche con il meglio della tecnologia per l’intrattenimento, cioè le schede video Nvidia della serie RTX, capaci di garantire una user experience senza pari?

Tra le offerte pubblicizzate dal vendor, citiamo: