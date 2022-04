Latitude 5000: laptop sostenibili da Dell

In concomitanza della Giornata della Terra, Dell Technologies ha presentato nuovi prodotti e materiali sostenibili contribuendo ad affrontare i crescenti problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e alla carenza di risorse.

I nuovi prodotti e materiali sono basati su Concept Luna – un ambizioso prototipo recentemente annunciato da Dell che esplora idee rivoluzionarie per un design capace di ridurre il consumo di risorse e mantenere il maggior numero di materiali all’interno dell’economia circolare. Le ultime novità attestano i progressi fatti da Dell nel raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità e al contempo offrono una maggior quantità di opzioni ai clienti che, sempre più spesso, nel loro acquisto tengono in considerazione l’ambiente.

Come sottolineato un una nota alla stampa da Rahul Tikoo, senior vice president Client Product Group di Dell Technologies: «La mission di Dell è da sempre quella di creare tecnologia per il progresso umano. Siamo fortemente orientati a cambiare in meglio il futuro per le nuove generazioni. Questo traspare nel modo in cui progettiamo i nostri prodotti e il loro packaging: vogliamo contribuire a ridurre l’impatto ambientale, le emissioni di CO2 e i rifiuti. Perseguendo la nostra leadership in tema di economia circolare continuiamo a esaminare, riesaminare e riconsiderare ininterrottamente ogni passo del ciclo di vita dei prodotti per offrire soluzioni sempre più sostenibili».

Serie Latitude 5000: utilizzo innovativo di materiali sostenibili

La serie Latitude 5000 è quella a maggior volume di Dell, pertanto gli investimenti fatti in tema di sostenibilità hanno un impatto su vasta scala. I nuovi modelli della serie Latitude 5000 offrono un numero ancora maggiore di scelte di design studiate intenzionalmente per aumentare l’utilizzo di contenuti riciclati e rinnovabili:

Il coperchio del laptop è prodotto con il 71% di materiali riciclabili e rinnovabili come bioplastiche di origine vegetale recuperate dal settore cartario (21%), fibra di carbonio recuperata (20%) e plastica post-consumo riciclata (30%). Concentrandosi sul secondo componente del dispositivo in ordine di peso – il coperchio – Del può avere un maggiore impatto sulla sostenibilità contribuendo a ridurre l’impronta di CO2, acqua ed energia dell’intero prodotto.

La base del sistema è realizzata con fibra di carbonio recuperata (20%) e con piedini creati con una nuova gomma bio-based prodotta dall’olio di ricino (39%). Questo materiale rinnovabile riduce la dipendenza dai materiali derivati dal petrolio.

La serie Latitude 5000 segna per Dell anche un importante traguardo nell’utilizzo di plastiche altrimenti destinate a disperdersi negli oceani, adoperandole non solo per il packaging ma anche per gli stessi prodotti. Le plastiche OBP vengono adoperate in questo caso per l’alloggiamento della ventola di raffreddamento (28%).

A protezione del prodotto, i modelli Latitude 5000 sono consegnati all’interno di un packaging realizzato al 100% con materiali riciclati o rinnovabili – e a sua volta riciclabile al 100%.

Impegno di Dell contro lo sversamento di plastica negli oceani



Nel corso dell’ultimo decennio Dell ha introdotto una serie di innovazioni relative a materiali sostenibili, incluse alcune applicazioni mai realizzate prima d’ora. Dell sta adesso basandosi su questo lavoro e sulle proprie partnership per ampliare la varietà di nuovi materiali sostenibili e rinnovabili all’interno di una maggior quantità di prodotti e piattaforme.

Consapevoli delle gravi conseguenze ambientali provocate dalla plastica che ogni anno finisce negli oceani, nel 2017 Dell ha lanciato il primo progetto del settore utilizzando le OBP (Ocean Bound Plastics) per creare imballaggi con l’obiettivo di bloccare questi rifiuti prima che entrino nei corsi d’acqua, trasformandoli in una risorsa. Da allora Dell ne ha ampliato significativamente l’impiego destinando oltre 103 tonnellate di OBP alla realizzazione più di 5,1 milioni di vassoi e coperchi.

Come concluso da Dune Ives, CEO di Lonely Whale: «Dell ha riconosciuto fin da subito la necessità di una collaborazione tra operatori dell’industria per affrontare il problema della plastica negli oceani promuovendo lo sviluppo e il lancio di NextWave Plastics, l’unico consorzio di aziende a livello mondiale che collabora alla realizzazione di un network di fornitori OBP. L’annuncio odierno attesta l’impegno a lungo termine di Dell per risolvere il problema dei 14 milioni di tonnellate di plastica che ogni anno si riversano negli oceani».

Oltre ad aver ampliato l’utilizzo di OBP ai modelli della serie Latitude 5000, questo materiale viene adoperato anche nell’alloggiamento della ventola di raffreddamento delle workstation mobili della serie Precision 3000 nonché nella ventola e nel relativo alloggiamento all’interno dei desktop Dell OptiPlex Micro e dei sistemi Precision Workstation. Dell ha esteso l’utilizzo di questo materiale anche alla serie di zaini, custodie e valigette EcoLoop Pro il cui tessuto esterno è totalmente prodotto con plastiche OBP.

La gomma bio-based prodotta dall’olio di ricino viene impiegata nella parte inferiore dei sistemi Latitude 7430 e 7530 e nella serie Precision 3000 Mobile Workstation — aumentando il mix di materiali rinnovabili utilizzati da Dell.

Questi nuovi materiali si aggiungono al portfolio di materiali sostenibili Dell che comprende plastiche riciclate e a circuito chiuso, fibra di carbonio recuperata, alluminio prodotto con energia idroelettrica, plastiche bio-based, nonché alluminio e magneti in terre rare a circuito chiuso. Questo lavoro è stato recentemente premiato nei Sustainable Materials Management Awards della Environmental Protection Agency (EPA): l’impiego di plastiche bio-based ha ricevuto un Cutting Edge Champion Award, il programma pilota per il circuito chiuso della produzione di alluminio si è aggiudicato un Sustained Excellence Award mentre i servizi di riciclo hanno ricevuto un Gold Recycling Award. Questi riconoscimenti segnano l’ottavo anno consecutivo in cui Dell viene premiata dalla EPA per il suo impegno nella gestione dei materiali sostenibili e nel riciclo responsabile dei prodotti elettronici.

Progettare e fabbricare prodotti con materiali sostenibili rappresenta solo una metà della storia dell’economia circolare: ridurre i rifiuti elettronici allungando il ciclo di vita dei prodotti in uso attraverso riparazioni, riutilizzo e riciclo è altrettanto importante. A sostegno di questo obiettivo, Dell ha recentemente lanciato nuovi programmi che si basano sull’esperienza di oltre vent’anni di servizi globali per il riciclo per ripensare, riprogettare, riutilizzare e riciclare – adattandosi ai cambiamenti delle richieste di clienti e consumatori.

Packaging prodotto 100% con materiali riciclati o rinnovabili – e riciclabili al 100%

Dell sta accelerando per conseguire gli gli obiettivi che si prefigge di raggiungere entro il 2030 nell’ambito degli imballaggi grazie all’introduzione del primo packaging realizzato al 100% con materiali riciclati o rinnovabili e a sua volta riciclabili al 100%.

Il nuovo packaging comprende:

Alternative di carta agli elementi tradizionalmente imballati in sacchetti di plastica come cavi di alimentazione e documentazione cartacea.

Scatoloni in cartone corrugato riciclato con vassoio interno in fibra di bambù e canna da zucchero proveniente da piantagioni sostenibili.

Nastri di carta per ridurre la potenziale contaminazione dei corsi d’acqua che si verifica utilizzando i nastri di plastica.

Il nuovo packaging è destinato a tutti i nuovi laptop della serie Latitude, alle workstation mobili Precision e ai dispositivi XPS permettendo all’azienda di avere un impatto su vasta scala.