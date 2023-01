Le DDR5 di Kingston Technology ora compatibili con il processore di quarta generazione Intel Xeon

Kingston Technology Europe, affiliata di Kingston Technology Company, specialista mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, annuncia oggi che le DDR5 Registered DIMM Server Premier 4800MT/s da 64GB, 32GB e 16GB hanno ricevuto la certificazione per il processore di quarta generazione Intel® Xeon Scalable (precedentemente denominato Sapphire Rapids).

Da oltre 35 anni i principali produttori di server e i più grandi data center del mondo si fidano di Kingston. Le memorie Server Premier sono la soluzione ideale per coloro che utilizzano o assemblano sistemi white-box, oltre ad essere certificate dalla piattaforma e qualificata dai principali produttori di schede madri/sistemi. Caratterizzate da una distinta dei materiali bloccata (BOM), garantiscono memorie di marca e un numero di revisione dei componenti primari costante nel tempo (tra cui DRAM, registro, PMIC, hub SPD, sensori termici e PCB). Tutte le soluzioni di memoria per server Kingston sono testate al 100% e sottoposte a un rigoroso processo di burn-in dinamico progettato per individuare precocemente eventuali difetti di fabbrica.

Le caratteristiche delle memorie Server Premier includono:

· Distinta Materiali Bloccata (BOM)

· Part Change Notification – 90 giorni

· Visibilità della roadmap 8Q

· Convalida della piattaforma server

· Qualificazione dei principali produttori di schede madri per server

· Garanzia a vita limitata

· Assistenza e supporto dal leader del settore

Il processore di quarta generazione Xeon Scalable di Intel è il primo processore a supportare la memoria DDR5 di nuova generazione per server. Dispone di otto canali di memoria, disposti fino a due DIMM per canale, o 16 DIMM per socket della CPU. A 4800MT/s, ogni DIMM registrata DDR5 fornisce una larghezza di banda fino a 38,4GB/s che, se raggruppata in configurazioni multicanale, offre un netto aumento delle prestazioni rispetto ai server basati su DDR4. Le DDR5 introducono caratteristiche avanzate per un sottosistema di memoria più affidabile e più efficiente, tra cui l’ECC on-die (ODECC), il doppio del numero di banchi e il doppio della lunghezza del burst, refresh migliorati, l’inclusione di un circuito di gestione dell’alimentazione (PMIC), sensori di temperatura aggiuntivi, equalizzazione del feedback decisionale (DFE) e doppi sottocanali indipendenti a 32 bit (40 bit per l’ECC).

“Siamo entusiasti di annunciare la certificazione ricevuta dai nostri componenti di memoria per server di nuova generazione sul processore di quarta generazione Intel Xeon Scalable”, ha dichiarato Iwona Zalewska, DRAM business manager di Kingston, EMEA. “La certificazione è sempre il primo passo per i produttori di memorie per dimostrare la qualità e la compatibilità delle loro soluzioni di memoria. Le DDR5 offrono la tecnologia per scalare la larghezza di banda e la capacità per soddisfare i requisiti di prestazioni dei data center di domani”.