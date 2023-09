Con nuovi dispositivi tecnologici all’avanguardia e accessori pensati per soddisfare le nuove esigenze degli utenti nei moderni spazi di lavoro Lenovo abilita gli spazi di lavoro digitali del futuro. Il nuovo monitor, il software e gli accessori non sono progettati solo per potenziare la forza lavoro in ambienti di lavoro ibridi, in ufficio e da casa, ma anche per affrontare le moderne sfide delle aziende che vogliono digitalizzare le operazioni tra i reparti.

Una ricerca di Lenovo mostra che la gestione della forza lavoro da remoto e dei team globali rimane una sfida centrale per i CIO. Ecco perché le nuove soluzioni integrano un’impressionante potenza di elaborazione, funzionalità 3D immersive e sicurezza avanzata per creare una migliore esperienza per l’utente finale.

Per i progettisti e creatori professionali di contenuti che necessitano di una visualizzazione 3D immersiva, il nuovo monitor ThinkVision 27 3D – uno straordinario monitor da 27 pollici, senza visore e compatibile con 2D/3D – offre effetti 3D fluidi e eye-tracking in tempo reale.

Le nuove Lenovo Wired VOIP Headset e le cuffie Lenovo Wired ANC Headset Gen 2 sono soluzioni audio di alta qualità per l'utilizzo in ambienti di lavoro ibridi, che includono un box di controllo delle chiamate in linea, la cancellazione attiva del rumore e compatibilità con le più diffuse piattaforme per conference call.

Per il lavoro remoto e per un approccio sostenibile all'innovazione, Lenovo Device Manager basato su cloud implementa nuove funzionalità avanzate che includono una soluzione completa di gestione dell'energia basata sull'intelligenza artificiale, per la gestione delle flotte di dispositivi e l'ottimizzazione del consumo energetico.

A completare la nuova gamma c'è una selezione di zaini ricercati e comodi, il Lenovo ThinkPad Professional 16inch Backpack Gen 2 e il ThinkPad Professional 16inch e 14inch Topload Gen 2.

“In uno scenario sempre più dinamico degli ambienti di lavoro, il concetto di soluzioni tecnologiche adatte a tutti non è più praticabile. Una nostra recente ricerca mostra che più della metà dei CIO sta investendo nella trasformazione digitale, aziende e dipendenti sono alla ricerca degli strumenti tecnologici adatti che non si limitino a soddisfare i requisiti minimi a livello di specifiche ma che possano fornire la flessibilità e la comodità necessaria per migliorare la produttività e la collaborazione a distanza”, ha affermato Johnson Jia, SVP, Global Innovation Center, IDG, Lenovo.

“I nuovi dispositivi e i software che presentiamo sono elementi integranti di un ecosistema unificato fatto di potenza di elaborazione, visualizzazione immersiva e software adattivo. Insieme aprono le possibilità di ciò che la tecnologia può fare per migliorare l’ambiente di lavoro e l’esperienza di lavoro in team“.

Lenovo abilita l’innovazione anche con ThinkVision 27 3D Monitor

Mentre parte del nostro lavoro e della nostra vita personale si sposta nella sfera digitale, la potente combinazione di tecnologia di visualizzazione, elaborazione e produzione ha spinto l’ecosistema 3D in una nuova entusiasmante fase. C’è una crescente necessità nei creatori di contenuti e nei professionisti di attivare collaborazioni a distanza più realistiche e di un processo più snello nella creazione di contenuti 3D, dalla progettazione grafica 3D al gaming 3D fino alla produzione di video 3D. In risposta, Lenovo abilita tutto questo e presenta il monitor ThinkVision 27 3D, uno schermo pionieristico da 27 pollici che offre compatibilità 2D/3D senza la necessità di visori esterni, progettato per portare la creatività, la collaborazione e la connettività ai massimi livelli.

Il monitor ThinkVision 27 3D è realizzato per offrire un’esperienza diretta, realistica e coinvolgente con la massima facilità d’uso. Fornisce un’esperienza 3D accattivante senza la necessità di occhiali 3D. Abbinato al tracciamento oculare in tempo reale per un movimento fluido, il suo sistema lenticolare commutabile offre esperienze di visione 3D più naturali.

Il monitor 3D ThinkVision 27 può aumentare notevolmente la produttività riducendo la necessità di potenza di calcolo aggiuntiva per il rendering 3D, offrendo allo stesso tempo un’esperienza utente coerente sia in modalità 2D che 3D. La precisione della chiarezza del 4K combinata con la doppia precisione del colore professionale del 99% (DCI-P3, Adobe RGB) rende questo monitor lo strumento ideale per i creatori professionali di contenuti. Il monitor 3D proietta due immagini indipendenti agli occhi dell’utente, in modo che ciascun occhio veda il soggetto da un’angolazione leggermente diversa. Questo processo offre una visione stereoscopica nitida e una percezione della profondità in una visualizzazione stereoscopica naturale ed efficiente. Il monitor 3D ThinkVision 27 è inoltre dotato di altoparlanti integrati e diverse opzioni di connettività, tra cui docking station USB-C e supporto per fotocamera modulare, con possibilità di estendere le funzionalità e ricarica semplice.

Interazione digitale 3D senza confini

In combinazione con il software 3D Explorer, il nuovo monitor 3D forma un ecosistema completo per la creazione e l’utilizzo del 3D. La soluzione offre agli utenti una piattaforma semplice per accedere a tutte le loro app 3D, insieme alla capacità di ottimizzare il lavoro e il comfort, migliorando al contempo il controllo e l’efficienza. La piattaforma 3D Explorer fornisce ai creatori strumenti utili come un lettore 3D per visualizzare video e file con effetti 3D, supporto per software di progettazione e produttività e un SDK per gli sviluppatori per creare applicazioni 3D. Le nuove funzionalità continueranno ad aggiornarsi nel tempo per migliorare ed estendere l’esperienza 3D, ampliando i confini dell’interazione digitale 3D e fornendo allo stesso tempo un accesso a un ecosistema 3D vibrante e in espansione.

Concentrazione massima con le cuffie pro-level

I knowldege worker continuano ad aver bisogno di esperienze audio migliori per concentrarsi e restare connessi da qualsiasi luogo, sia in un ufficio rumoroso, a casa o in viaggio. Le nuove cuffie professionali Lenovo con qualità audio fluida e comfort avvolgente sono progettate per supportare gli utenti durante le videocall gli ambienti di lavoro ibrido: certificate per Microsoft Teams, Zoom e ottimizzate per altre piattaforme leader selezionate. Le cuffie Lenovo Wired VOIP e le cuffie Lenovo Wired ANC Headset Gen 2 condividono un formato coerente e sono dotate di tasti per il controllo delle chiamate per un utilizzo più semplice. La sua presa USB-C (con adattatore USB-A) offre maggiore compatibilità e i padiglioni auricolari sostituibili migliorano il comfort dell’utente. Quest’ultimo è funzionale alla cancellazione attiva del rumore, grazie all’eliminazione virtuale del rumore ambientale che distrae.

Lenovo abilita il lavoro remoto con funzionalità avanzate di gestione energetica

Lenovo abilita e amplia le funzionalità del suo Lenovo Device Manager, una soluzione cloud completa progettata per consentire alle organizzazioni di gestire in modo efficace e immediato il proprio parco dispositivi. I nuovi aggiornamenti includono la scansione da remoto e l’aggiornamento in sicurezza del BIOS, dei driver e del firmware di Windows, insieme a funzionalità di gestione energetica centralizzata per l’intero parco dispositivi.

Rilasciate in diverse fasi, le funzionalità di gestione energetica di Lenovo Device Manager sono ora comodamente consolidate in un’unica pagina. La fase iniziale consente la gestione dei PC Windows e dei dispositivi SmartEdge compatibili.

Inoltre, verrà introdotta una funzionalità PeakShift per i dispositivi Lenovo ThinkPad, che commuta automaticamente l’alimentazione a batteria durante le ore di punta. Le fasi successive introdurranno Lenovo Device Manager con Power Management (configurazione delle impostazioni di sospensione/ibernazione) e un widget Dashboard, formando una soluzione completa di gestione dell’energia basata sull’intelligenza artificiale.

Per aiutare ulteriormente le aziende a comprendere i propri modelli di consumo energetico e i potenziali risparmi sui costi, Lenovo Device Manager offre un rapporto sui risparmi dei costi energetici, risultante dall’utilizzo programmato e dalle operazioni di gestione dell’energia. Sfruttando le funzionalità dell’intelligenza artificiale, il sistema aiuta nell’operazione di gestione energetica ottimizzata di ciascun dispositivo.

Zaino ThinkPad Professional da 16 pollici di seconda generazione

Realizzato con materiali leggeri di alta qualità, con il 70% dei materiali esterni realizzati in polietilene tereftalato (PET) riciclato, è progettato per mantenere il laptop e gli accessori più sicuri e organizzati. Uno spazioso scomparto principale e uno scomparto imbottito dedicato possono ospitare laptop fino a 16 pollici. Quattro tasche aggiuntive consentono di organizzare gli accessori e uno slot per il cavo consente la ricarica in movimento, con un cinturino da viaggio che facilità il trasporto.

ThinkPad Professional Topload Gen2 da 16 pollici e 14 pollici

Le custodie con slot per l’alimentazione nella parte superiore offrono una soluzione comoda per trasportare un laptop e gli accessori senza troppo ingombro. Le custodie da 16 pollici e 14 pollici sono realizzate con materiali premium sostenibili con rispettivamente l’89% e l’88% di materiali esterni realizzati con PET riciclato. Entrambi gli zaini offrono tasche multiple per un’organizzazione efficace, una tracolla imbottita e un cinturino per inserirli facilmente nel bagaglio a mano. La versione da 16 pollici include anche un ampio scomparto insieme ad uno dedicato per laptop e un altro slot per cavi di alimentazione per la ricarica in movimento.

E ora, collegando il Lenovo ThinkPhone by Motorola a qualsiasi monitor Lenovo tramite un cavo USB-C, gli utenti avranno accesso alle funzionalità cloud di Windows 365 per utilizzare la suite completa di app Microsoft ovunque si trovano, per modificare file, condividere, rivedere documenti e altro ancora. Insieme, tutte queste soluzioni vanno oltre la sola potenza di calcolo: mirano a trasformare gli spazi di lavoro professionali, ispirando la creatività e promuovendo la collaborazione, semplificando i nuovi ambienti di lavoro e supportando la forza lavoro da remoto.

È così che Lenovo abilita gli spazi di lavoro digitali del futuro.