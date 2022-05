Lenovo PC Yoga: più potenza ai contenuti

Lenovo ha svelato la nuova generazione di PC laptop premium, ultra-slim Yoga con Windows 11 con le seguenti caratteristiche:

Il modello flagship Yoga Slim 9i da 14 pollici, laptop con certificazione carbon neutral, funzionalità intelligenti per la produttività e un’incredibile esperienza per l’intrattenimento.

I modelli Yoga Slim 7i Pro X e Yoga Slim 7 Pro X , potenziati Lenovo X Power per la creazione di contenuti da ovunque, in ogni momento.

e , potenziati Lenovo X Power per la creazione di contenuti da ovunque, in ogni momento. Yoga Slim 7i Carbon che unisce potenza in mobilità a uno stile unico.

La nuova linea Yoga si completa con gli aggiornamenti di Yoga Slim 7 Pro da 14 e 16 pollici, Yoga Slim 7i Pro, e lo Yoga 7. Per incontrare le esigenze del nuovo stile ibrido di home office, Lenovo ha presentato anche il nuovo Yoga AIO 7, un nuovo PC desktop da 27 pollici con risoluzione 4K caratterizzato da una cerniera ergonomica per infinite opzioni di adattabilità, collaborazione tra diversi dispositivi, e uno stile di progettazione moderno che si adatta all’ambiente domestico contemporaneo.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Ouyang Jun, vice president and general manager del Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group di Lenovo: «La modalità ibrida è la nuova normalità che ha ispirato lo sviluppo di questa generazione di dispositivi Lenovo Yoga. La nostra missione è poter dare al maggior numero di persone la possibilità di ‘essere se stessi’ – nel consumo, nella creazione, e nella collaborazione. Abbiamo progettato e sviluppato i nuovi PC Yoga con funzionalità intelligenti e un’esperienza utente ancora migliore per aiutare le persone a realizzare le proprie ambizioni, rilassarsi, e fare le cose nel modo in cui credono».

Al top delle prestazioni in mobilità, la settima generazione della linea premium di PC notebook Yoga Slim offre potenza, flessibilità, e funzionalità per la collaborazione oltre a fornire prestazioni adattive intelligenti con Lenovo X Power abbinate a una eccellente qualità grafica con Lenovo Pure Sight Display.

Progettato per gli ambienti domestici moderni, il nuovo Yoga AIO 7 ha una cerniera per la migliore regolazione dello schermo e infinite funzionalità di collaborazione da dispositivo a dispositivo per uno stile di vita ibrido.