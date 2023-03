Lenovo Yoga: la nuova generazione ispira la generazione dei content creator

Creare, lasciarsi ispirare e collaborare in un mondo ibrido è appena diventato più facile con la nuova generazione di laptop Windows 11 Lenovo Yoga che offre prestazioni straordinarie, incredibile versatilità e mobilità in un design elegante e leggero:

· Il laptop più rappresentativo della nuova gamma è Lenovo Yoga Pro 9i, disponibile in due dimensioni dello schermo1 (14,5″ e 16″, gen 8), una soluzione ingegneristica innovativa con funzionalità migliorate come Lenovo X Power2, display PureSight Pro3 e una gamma di funzionalità nuove e aggiornate.

· Il sottile, leggero ed elegante Yoga Slim 7 (14,5”, 8) offre agli utenti maggiore potenza, portabilità una durata della batteria migliore che mai.

· Ideale per i creatori di contenuti multi-tasking, Yoga Pro 7 (14,5″, 8) e Yoga Pro 7i (14,5″, 8) offrono entrambi prestazioni avanzate in un design elegante.

· Comfort e design all’avanguardia in un laptop convertibile 2-in-1 particolarmente versatile, lo Yoga 7 (disponibile con schermo da 14″ e 16″, gen 8)1 offre massima flessibilità.

· Il rinnovato Yoga Slim 6 (14″, 8) è disponibile con i nuovi processori AMD Ryzen 7000, per prestazioni ed efficienza massime in un dispositivo super sottile.

Dotata di Windows 11, questa generazione di laptop Yoga è fatta per stupire, grazie ai miglioramenti apportati a Lenovo X Power2 che spinge le prestazioni del PC al massimo dentro uno chassis sottile ed elegante, agli aggiornamenti nei display con tecnologia PureSight e alla Premium Suite4: una suite di nuove e aggiornate funzionalità, a cui si aggiunge la tastiera Yoga con copritasti piatti più grandi progettati per il comfort e l’efficienza durante la digitazione.

“in uno scenario in cui si afferma sempre di più l’ambiente ibrido, i content creator hanno l’esigenza di creare sempre e ovunque, anche in movimento, dalla realizzazione di video alla progettazione di grafica”, afferma Jun Ouyang, Vice President and General Manager of the Consumer Business Segment, Intelligent Devices Group, Lenovo. “I nuovi laptop premium Yoga Pro di Lenovo sono realizzati per questa generazione. Combinano prestazioni e portabilità, come il nuovo incredibile display mini-LED PureSight Pro e una tastiera rinnovata, per dare agli utenti un’esperienza d’uso di assoluta eccellenza”.

Progettata per offrire un’esperienza premium, la linea Yoga Pro di Lenovo è la più potente della gamma di laptop Yoga nel formato laptop tradizionale. Offrendo le massime prestazioni senza rinunciare alla portabilità, la linea Yoga Pro consente agli utenti di creare e consumare contenuti ovunque e ogni volta che ne hanno bisogno. Questa generazione dispone di una versione aggiornata di Lenovo X Power2, un set di funzionalità hardware e software che lavorano insieme per un’esperienza creativa più rapida e fluida. Ad esempio, gli utenti noteranno la rapidità nell’editing di video e nella generazione dell’anteprima, il rendering e le esportazioni del software sono decisamente più immediate, il che significa più tempo dedicato a realizzare contenuti video e meno tempo trascorso ad aspettare.

Questa generazione offre significativi miglioramenti nella gestione dell’efficienza termica rispetto alla generazione precedente con un aumento del 62,5%5 nello Yoga Pro 9i da 16 pollici e un aumento di oltre il 25%5 nel modello da 14,5 pollici, entrambi i quali consentono agli utenti di sperimentare rendering di grafica, video o 3D più velocemente pur mantenendo prestazioni fresche e silenziose. Lenovo X Power2 combinato con le schede grafiche GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 e le funzionalità di IA per migliorare le prestazioni e la stabilità, consentono ai content creator di utilizzare con sicurezza le più esigenti applicazioni di rendering.

Inoltre, i nuovi spettacolari display mini-LED PureSight Pro disponibili su Yoga Pro 9i (14,5″ e 16″, 8) offrono un’esperienza ancora più nitida e realistica, con una precisione del colore senza precedenti. L’inclusione dello spazio di colore DCI-P3 al 100% e Adobe RGB al 100% permette di coprire una gamma di colori molto più ampia e immagini più vivaci, mentre l’opzione Mini LED offre ben 1200 nit, consentendo ai content creator di lavorare comodamente in quasi tutti gli ambienti, interni ed esterni.

Aggiornata e disponibile anche in Yoga Pro 9i (14,5″ e 16″, 8), Yoga Pro 7 (14,5″, 8), Yoga Pro 7i (14,5″, 8) e Yoga Slim 7 (14,5″, 8), è la nuova Lenovo Premium Suite4, una serie di funzionalità hardware nuove e aggiornate progettate per migliorare l’esperienza con i laptop Yoga. Degno di nota è l’aggiornamento nell’esperienza di digitazione grazie a una superficie più liscia dei tasti da 1,5mm che offrono maggiore confort ed efficienza, con rivestimento antisporco che riduce macchie o segni di impronte digitale rendendo più fluida la scrittura. Oltre alla tastiera, i laptop con Lenovo Premium Suite4 integrano quattro microfoni per una migliore esperienza durante le videocall, quattro altoparlanti con riduzione del rumore, ventole più silenziose e un trackpad più grande per una interazione più semplice con i contneuti e una migliore efficienza complessiva.

Come per la generazione precedente, tutti i laptop Yoga sono dotati di Lenovo AI Engine+, che offre agli utenti maggiore rapidità in termini di prestazioni, con la possibilità di gestione intelligente delle necessità di alimentazione o ricarica in base a ciò che stanno facendo con il proprio dispositivo. Anche Lenovo AI Engine+ include Lenovo Intelligent Sense e Integrated Security, per mantenere le prestazioni fluide, senza interruzioni e dare maggiore protezione all’utente.

Caratterizzati da un design sottile ed elegante, la linea Yoga Slim è nota non solo per il suo aspetto ma anche per la sua facilità di trasporto, una caratteristica importante per una generazione di content creator che vuole produrre, consumare contenuti e collaborare in ogni momento della giornata. Quest’ultima generazione di dispositivi Yoga Slim è diventata ancora più accattivante con l’aggiunta di un display OLED PureSight, che offre immagini più nitide, fluide e realistiche in uno schermo certificato TÜV Rheinland e Eyesafe6.

Progettati per offrire potenza e prestazioni, Yoga Slim 7 (14,5″, 8) e Yoga Slim 6 (14″, 8) sono dotati di processori AMD Ryzen serie 7000 fino all’ultima generazione per offrire prestazioni veloci e potenti con una batteria da più di 60Wh7 e un’opzione di ricarica Rapid Charge8 per una maggiore efficienza. Gli utenti di Yoga Slim possono inoltre sperimentare la nuova tecnologia grafica integrata RDNA™ 3 per creare contenuti e immagini realistiche e godersi una ricca scelta di intrattenimento sul display Yoga Slim. Il motore AMD Ryzen AI offre nuove funzionalità intelligenti a questa generazione di Lenovo Yoga Slim, tra cui AI Eye Gaze Correction in modo che gli utenti sembrino sempre guardare la fotocamera durante una videochiamata, inquadratura automatica della fotocamera AI per garantire che il volto dell’utente sia sempre nell’inquadratura, e la funzionalità di sfocatura dello sfondo con rilevamento della profondità grazie all’IA consente agli utenti di impostare gli sfondi a una distanza specifica dalla fotocamera.

Durante la creazione di contenuti in movimento, gli utenti possono proteggere i propri dispositivi mentre sono in viaggio con Lenovo Smart Lock9, il software di sicurezza basato su cloud che consente loro di localizzare, bloccare, eliminare dati e recuperare in remoto il dispositivo smarrito o rubato.