Epson presenta la nuova linea EB-PU1000 che include modelli da 6.000, 7.000, 8.500 e 10.000 lumen, con risoluzione WUXGA e 4K Enhancement, HDR e funzionalità di installazione avanzate.

Questa serie supporta la gamma esistente di lenti motorizzate Epson e offre opzioni aggiuntive, come il nuovo modulo fotocamera esterno ELPEC01 che utilizza le capacità di elaborazione integrate per eseguire lo stacking senza PC, consentendo di mettere in stack due videoproiettori per raddoppiare la luminosità dell’immagine proiettata senza dover utilizzare computer esterni.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Gianluca De Alberti, Sales Manager Professional Display di Epson Italia: «Siamo entusiasti di presentare sul mercato la più recente gamma di videoproiettori laser 3LCD ad alta luminosità, leggeri, estremamente versatili e perfetti per diversi mercati verticali, tra cui attrazioni per i visitatori, signage, aziende e istruzione superiore. È stata progettata per realizzare grandi proiezioni luminose, spesso nell’ambito di progetti multi-proiettore in cui la versatilità della lente è fondamentale. Grazie alle funzionalità di installazione avanzate, è possibile utilizzare più modelli della serie EB-PU1000 insieme ad altri videoproiettori con luminosità più elevata in flotte a noleggio per offrire una maggiore versatilità e un notevole risparmio sui costi».

Il software Epson Projector Professional Tool supporta anche altre funzionalità, quali stacking assistito, affiancamento assistito e calibrazione delle immagini. I modelli di punta sono inoltre dotati di ingresso e uscita SDI per ridurre ulteriormente la complessità di installazione con il supporto daisy-chain.

Il top di gamma EB-PU2010 è più piccolo e compatto

Il nuovo EB-PU2010, top di gamma, ha una resa luminosa di 10.000 lumen sia per il bianco sia per i colori (Colour Light Output, CLO), ha una struttura compatta e leggera ed è più piccolo del 27% rispetto al modello precedente consentendo così di poter effettuare installazioni di minore impatto, ma senza sacrificare la luminosità. Le dimensioni più compatte rendono il videoproiettore più trasportabile e permettono di risparmiare spazio di stoccaggio, offrendo vantaggi in termini di dimensioni e costi per le flotte di videoproiettori.

La nuova gamma EB-PU1000 include la tecnologia NFC (Near Field Communication) che semplifica la configurazione, la diagnostica e l’installazione multi-proiettore e, anche quando il videoproiettore è spento, consente la comunicazione tra esso e i dispositivi mobili grazie al Projector Config Tool di Epson.

La configurazione iniziale può essere preimpostata in magazzino, prima della consegna, per ridurre il tempo necessario per le regolazioni quando si installano più videoproiettori.

Con Epson, una gamma di lenti per ogni ambiente

Epson fornisce ogni videoproiettore come “solo corpo” permettendo ai clienti di scegliere la soluzione di proiezione più appropriata per la specifica applicazione, grazie anche a un’ampia gamma di lenti adatte a qualsiasi ambiente.