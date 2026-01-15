Manhattan Associates: disponibile la sua Workforce di AI Agent

Manhattan Associates, azienda tecnologica leader nel settore della supply chain e nel commercio omnicanale, ha annunciato la disponibilità commerciale dei suoi AI Agents. Questa nuova generazione di agenti intelligenti, progettati per il business, è integrata direttamente in tutte le soluzioni Manhattan Active. A differenza delle soluzioni overlay che si appoggiano ai legacy data lake, questi agenti operano all’interno della Manhattan Active Platform, permettendo loro di agire in tempo reale con pieno contesto operativo, trasformando esecuzione, ottimizzazione ed esperienza utente nel supply chain commerce.

Progettati appositamente per le moderne operazioni del retail e della supply chain, gli AI Agents di Manhattan Associates consentono decisioni più rapide, maggiore produttività e miglioramento continuo sin dal primo utilizzo. Gli Interactive Agents sono assistenti digitali pensati per i ruoli chiave degli utenti nelle soluzioni Manhattan Active®, supportando gli operatori nel lavorare in modo più veloce e preciso, semplificando le attività, guidando le decisioni e aumentando la produttività quotidiana. Gli Autonomous Agents, invece, agiscono in modo intelligente dietro le quinte: monitorano costantemente le operazioni, automatizzano le attività più ripetitive, individuano criticità operative e le risolvono automaticamente, riducendo significativamente il lavoro manuale e migliorando i livelli di servizio.

Ad esempio, all’interno delle soluzioni omnichannel di Manhattan Associates, lo Store Associate Agent fornisce valutazioni e insight in tempo reale sulle performance di vendita. Allo stesso modo, il Contact Center Agent mette a disposizione customer insight contestuali che migliorano la velocità e l’efficacia degli operatori. Per quanto riguarda la supply chain, il Labor Agent guida la distribuzione della forza lavoro tra i reparti in base alle attività da completare, mentre il Shipment Tracking Agent identifica potenziali criticità e suggerisce azioni correttive.

Come parte della suite Manhattan Active Agents, i clienti hanno accesso anche a Manhattan Agent Foundry: una piattaforma innovativa che permette di creare facilmente nuovi agenti utilizzando il linguaggio naturale, oppure di personalizzare rapidamente quelli già esistenti, sfruttando la vasta gamma di API e le funzionalità della piattaforma per adattarli alle proprie esigenze specifiche. È possibile collaborare sia con Manhattan che con partner esterni per sviluppare agenti specializzati. Inoltre, tutti gli agenti creati tramite Manhattan Agent Foundry sono compatibili con gli standard di comunicazione A2A e MCP Agentic, garantendo quindi una perfetta interoperabilità tra loro e con gli enterprise agents sviluppati direttamente dai clienti.

Eaton, azienda leader nella gestione intelligente dell’energia, è tra i primi clienti ad aver adottato diversi Active Agents della Warehouse Management. Grazie all’utilizzo dei Wave Coordinator base e dei Labor Agents, Eaton riesce a distribuire in modo più agile i propri collaboratori nelle zone corrette, in modo da completare le attività di fulfillment. Inoltre, Eaton e Manhattan Associates hanno collaborato per utilizzare Active Foundry nella creazione di un Dock Agent che monitora il workflow e accelera l’esecuzione di alcune attività selezionate.

“In Eaton stiamo raggiungendo nuovi livelli di velocità e automazione, permettendo ai nostri team di concentrarsi ancora di più sui clienti. Gli Active Agents ci offrono insight in tempo reale e raccomandazioni operative che stanno davvero migliorando la nostra efficienza operativa,” afferma Steve Sprecher, IT Director di Eaton. “Il Wave Coordinator Agent e le raccomandazioni in tempo reale sulla pianificazione della forza lavoro ci aiutano ad aumentare l’efficienza e allocare le risorse in modo più efficace: passaggi chiave per sostenere la strategia Eaton, offrire un servizio superiore e restare la scelta di fiducia per clienti e partner”.

“I nostri AI Agents rappresentano un cambiamento fondamentale nell’efficienza delle soluzioni per il retail e la supply chain,” dichiara Sanjeev Siotia, EVP & CTO di Manhattan Associates. “Abbiamo unito una profonda expertise di settore con l’automazione agentica, andando oltre il semplice hype dei chatbot. Grazie alla loro prontezza operativa, questi agenti diagnosticano le cause profonde dei problemi e orchestrano i workflow per risolverli in modo efficiente. Non si limitano ad assistere, ma agiscono. In questo ecosistema competitivo e dinamico, la workforce dei nostri agenti offre ai clienti un modo più semplice, rapido ed efficiente per operare e avere successo”.