MatrixScan Count fa il conteggio dello stock più rapido e accurato

Scandit, specialista nelle soluzioni di smart data capture, ha lanciato oggi MatrixScan Count, una soluzione out-of-the-box di scansione e conteggio per le merci ricevute e in magazzino. Funzionalità avanzata della piattaforma Scandit Smart Data Capture è in grado di velocizzare i conteggi dei prodotti fino a 10 volte, grazie a una funzione accurata di scansione di più articoli in contemporanea, tramite dispositivi smart. La soluzione è stata progettata per aumentare la produttività dei lavoratori, ridurre gli errori umani e mantenere livelli di stock accurati.

Le imprese del settore retail e logistico sono messi alla prova da molteplici sfide aziendali. Devono fornire un customer experience d’eccellenza anche a fronte della situazione attuale di instabilità, garantire un’accurata visibilità della supply chain e mantenere una forza lavoro efficiente e competente. Il miglioramento della produttività può facilitare alcune di queste sfide. Affidando alla tecnologia i compiti più noiosi e ripetitivi, è possibile eliminare gli errori nella gestione dello stock o nella consegna delle merci, lasciando al personale le attività a valore aggiunto.

Operazioni come il ritiro, la gestione dell’inventario e il controllo dello stock, possono richiedere molto tempo, essere inefficienti e soggette a errori. L’interfaccia utente integrata in MatrixScan Count consente alle aziende di iniziare a utilizzare la soluzione immediatamente, con tempi ridotti per la messa a punto. Gli operatori dotati di MatrixScan Count massimizzano l’efficienza, velocizzando fino a 10 volte1 i flussi di lavoro legati a queste operazioni. Le imprecisioni lungo tutta la supply chain vengono ridotte, poiché gli operatori ricevono tramite realtà aumentata, informazioni in tempo reale che li aiutano a completare senza errori le proprie attività, evitando doppi conteggi o mancate scansioni.

“Il conteggio preciso degli articoli è una parte fondamentale di molti flussi di lavoro in diversi settori, ma prevalgono ancora processi complicati, manuali o con più step”, ha dichiarato Christian Floerkemeier, CTO e co-founder di Scandit. “Le imprese faticano ad assumere e trattenere il personale, quindi introducendo strumenti come MatrixScan Count, che reimmaginano i processi per accelerare le attività più noiose, i lavoratori possono dedicarsi a task di alto valore che portano a un’esperienza migliore.”

Liberare gli operatori per concentrarsi sulle attività a valore aggiunto

MatrixScan Count è stato ideato per garantire velocità, precisione e riduzione dell’intervento umano. Offre alle aziende del retail, della logistica, del post&parcel, la possibilità di ottimizzare le risorse della forza lavoro e massimizzare l’efficienza dei processi, affrontando l’intero flusso di lavoro legato ai conteggi, attraverso:

· la realizzazione di un conteggio accurato dello stock con aggiornamenti e conferme integrati delle informazioni sulle merci in giacenza.

· la riduzione della presa in carico nei magazzini e nelle operazioni di magazzino con il conteggio visivo e la conferma rispetto a un elenco che include gli articoli previsti da ricevere.

· la massimizzazione dell’efficienza dei driver nella verifica e nel conteggio dei pacchi da consegnare durante il carico e lo scarico dei mezzi.

Esperienze personalizzate con un’interfaccia utente preconfigurata

MatrixScan Count offre ai lavoratori la libertà di operare come preferiscono, consentendo loro velocità di esecuzione e il massimo comfort, con conseguente aumento della produttività e miglioramento della work experience. Le interfacce utente preconfigurate consentono di personalizzare diverse funzioni

come la modalità per mancini, la scansione orizzontale e la modalità a tracolla. MatrixScan Count è stato progettato tenendo conto delle condizioni reali, con prestazioni stabili leggendo anche a distanza per l’acquisizione di un numero elevato di oggetti con un’unica scansione, particolarmente importante quando si tratta di oggetti di grandi dimensioni.

Disponibile su iOS e su dispositivi Android selezionati, MatrixScan Count sfrutta la tecnologia MatrixScan per individuare, tracciare e decodificare più barcode contemporaneamente.