MEDION AKOYAE14409: il notebook resistente alle cadute e all’acqua

MEDION AKOYA E14409 è un computer veloce, potente, maneggevole e sempre con te. Questo laptop da 14 pollici è estremamente utile se quello che cerchi è la maneggevolezza e la flessibilità d’uso. Il fattore di forma compatto (14″), il peso ridotto (1,6 kg) e la buona durata della batteria (8 ore) rendono facile riporre il laptop e lo rendono adatto per gli spostamenti. Inoltre, non devi più preoccuparti di far cadere il tuo notebook:

Il MEDION AKOYA E14409 ha una custodia abbastanza che resiste a cadute fino a 100 cm (quindi puoi anche far giocare i tuoi bambini senza preoccupazioni) ed è anche resistente ai liquidi (resistenza testata fino a 100 ml su tastiera e touchpad). Così ora puoi rilassarti e goderti la tua tazza di tè preferita mentre lavori sul tuo notebook.

MEDION AKOYA E14409 è dotato di connessione Intel Wireless-AC9560 standard, che facilita e migliora i servizi di trasmissione in tutto l’ambiente, sia in ufficio che a casa. La trasmissione dati wireless è particolarmente efficiente e offre velocità più elevate e una portata migliorata. Indipendentemente dal fatto che tu stia ascoltando musica o guardando film in streaming: tutto è più veloce grazie a WLAN AC.

MEDION AKOYA E14409 è disponibile in due versioni: 4GB RAM+128GB SSD o il più potente 8GB RAM +256GB SSD.

MEDION è una multinazionale tedesca, di proprietà del Gruppo Lenovo, che si sta rapidamente affermando come player di rilievo nell’elettronica di consumo, soprattutto nel comparto notebook, negli accessori (come tastiere, mouse, mousepad, sedie) e computer studiati per il gaming. La specializzazione tedesca e il design lineare sono punti di forza riconosciuti dai consumatori di tutto il mondo. Tutti i prodotti vengono sviluppati scrupolosamente al fine di offrire al cliente la migliore esperienza possibile.