Motorola moto g100 con processore Qualcomm Snapdragon offre fotocamere professionali e compatibilità con la piattaforma Ready For

Motorola annuncia moto g100, il moto g più veloce di sempre perché dotato di processore Qualcomm Snapdragon della serie 800 e prestazioni da top di gamma.

Dotato di un sistema di fotocamere professionali, arricchito della nuova piattaforma Ready For di Motorola, moto g100 migliora notevolmente l’esperienza di utilizzo dello smartphone. Collegando moto g100 a un monitor, TV o PC tramite cavo HDMI, è possibile visualizzare i propri contenuti sul grande schermo: giochi, videochiamate, attività multi-tasking e molto altro.

Motorola moto g100: 10 generazioni dal primo moto g

Motorola celebra quest’anno il lancio di una famiglia creata per rivoluzionare l’industria della telefonia mobile e cambiare per sempre le aspettative delle persone e il loro rapporto con la tecnologia. La famiglia moto g, sempre all’avanguardia e attenta alle esigenze degli utenti, ha tutte le caratteristiche più richieste dai consumatori.

Nello specifico, moto g100 è uno dei primi smartphone al mondo dotato del processore Qualcomm Snapdragon 870 di ultima generazione, che garantisce connessione ultraveloce 5G1 e Wi-Fi 6 per prestazioni incredibilmente potenti e veloci.

Lo streaming e il download non sono mai stati così rapidi. Grazie alla RAM da 8GB DDR5 di ultima generazione si ha tutta la potenza di elaborazione necessaria per mantenere tutto in esecuzione; e con la memoria integrata da 128GB con velocità UFS 3.1, espandibile fino a 1TB tramite l’utilizzo di una scheda microSD, si ha a disposizione tutto lo spazio necessario per contenuti e applicazioni. moto g100 è dotato di una batteria da 5000 mAh che permette di sfruttare al massimo le potenti caratteristiche del telefono, assicurando oltre 40 ore di utilizzo.

Le performance sono accompagnate da un immersivo display CinemaVision da 6,7″. I film prendono vita su uno schermo ultra-ampio in formato 21:9, dotato di una frequenza di aggiornamento di 90Hz che mantiene le immagini fluide e costanti. Grazie a una gamma di colori più estesa del 25% e alla certificazione HDR10, i contenuti verranno visualizzati con colori vividi e una luminosità e un contrasto migliorati. Il potente processore di Qualcomm ha una potenza grafica due volte più veloce di qualsiasi moto g, permettendo un’esecuzione fluida e veloce anche dei giochi più pesanti.

La piattaforma Qualcomm Snapdragon Elite Gaming consente di accedere a personalizzazioni avanzate e grafica ultra-realistica; le funzioni Gametime di Motorola offrono app e strumenti che migliorano le sessioni di gioco, regolando automaticamente le impostazioni del telefono in modo da non essere interrotti da chiamate in arrivo o notifiche.

Il comparto fotografico di moto g100 è caratterizzato dalle migliori caratteristiche hardware e software per risultati ancora più sorprendenti: un sensore principale da 64MP ad altissima risoluzione con tecnologia Quad Pixel per una sensibilità 4 volte superiore in condizioni di scarsa luminosità e un sensore principale della fotocamera anteriore da 16MP per catturare momenti quotidiani con dettagli nitidi. Sia la fotocamera frontale che quella posteriore sono dotate di obiettivi ultra-grandangolari e catturano delle inquadrature 4 volte più ampie. Il sensore Macro Vision, con una luce ad anello incorporata, permette di avvicinarsi 5 volte di più rispetto a un obiettivo standard per catturare dettagli piccolissimi mantenendo delle condizioni di luce sempre ottimali.

Il nuovo moto g100 introduce la modalità Dual Capture per migliorare anche l’esperienza video, registrando contemporaneamente con fotocamera posteriore e anteriore in modo da inquadrare se stessi e il soggetto inquadrato in una volta sola, così da non perdere nessun lato del racconto. Con moto g100, Motorola porta sul mercato anche la nuova tecnologia Audio Zoom, che utilizza microfoni avanzati per catturare l’audio del soggetto filtrando il rumore ambientale e le voci per un risultato più pulito e professionale.

Scopri tutte le potenzialità del nuovo moto g100, che si possono estendere sui grandi schermi attraverso la piattaforma Ready For, che amplifica tutto ciò di cui è capace questo smartphone. Questa esperienza, novità assoluta per la famiglia, consente agli utenti collegare il dispositivo a TV, Monitor o PC, di spostare le sessioni di gioco su uno schermo più grande o di utilizzare le app in modalità desktop, per aumentare la produttività.

Questo smartphone è disponibile in tre nuove colorazioni: Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey.

moto g50: 5G fluido e reattivo

La famiglia moto g si è sempre concentrata sul rendere accessibili tecnologie all’avanguardia: Motorola si è impegnata per la democratizzazione della connettività 5G. Il nuovo moto g50 è uno smartphone 5G offerto a un prezzo contenuto, dotato di connettività ultraveloce, durata della batteria straordinaria, potenti fotocamere e un’esperienza di intrattenimento sorprendente.

moto g50 arricchisce l’esperienza mobile offrendo una larghezza di banda maggiore, una latenza inferiore e velocità 5G di nuova generazione. Il 5G consente di condividere più velocemente momenti incredibili, guardare e scaricare film in pochi secondi8, giocare online e guardare video su YouTube senza fastidiosi ritardi.

Lo smartphone è dotato di un display con frequenza di aggiornamento di 90Hz che riduce i lag e permette ai tuoi giochi preferiti di girare facilmente e, grazie al formato 20:9 e un display Max Vision HD+ da 6,5″, la visione dei contenuti è ancora più coinvolgente.

Il sistema di fotocamere da 48 MP9, completo di sensori per scatti in qualsiasi condizione di luce, consente di catturare i momenti quotidiani con incredibile facilità, da qualsiasi angolazione. La tecnologia Quad Pixel offre una sensibilità alla luce 4 volte superiore e la visione notturna lascia emergere dal buio ancora più dettagli, così da non perdere mai un momento importante. L’obiettivo Macro Vision dedicato permette di avvicinarsi 2,5 volte più vicino al soggetto rispetto a un obiettivo standard, per catturare piccoli dettagli che altrimenti sfuggirebbero. Con il sensore di profondità, è possibile trasformare facilmente le foto ordinarie in ritratti dall’aspetto professionale. Grazie alla connettività 5G ultraveloce, tutti gli scatti potranno essere condivisi in qualsiasi momento in modo ancora più rapida.

Tutte queste caratteristiche non possono che essere supportate da un processore potente: il nuovo Qualcomm Snapdragon 480 5G permette di condividere contenuti, giocare ed utilizzare moto g50 con una grafica fluida e veloce e grazie alla memoria integrata da 128 GB si ha a disposizione tutto lo spazio necessario per foto, film, canzoni, app e giochi.

Un aspetto molto importante per gli smartphone 5G è la batteria che deve supportare questa connettività ultraveloce. La batteria da 5000 mAh offre autonomia fino a 2 giorni10, per vivere un intero weekend con una sola carica e sfruttare al massimo tutte le incredibili funzionalità del telefono senza doversi preoccupare di ricaricare.

Innovazioni software utili

Le esperienze software servono non solo a migliorare le esperienze quotidiane ma a fare anche la differenza nel modo in cui interagiamo con la tecnologia nella nostra vita.

I nuovi smartphone di Motorola hanno a bordo My UX che offre la possibilità di personalizzazioni con gesti come lo swipe11 per dividere lo schermo in due e fare più cose contemporaneamente, come guardare un video e chattare con un amico nello stesso istante o lavorare su più fogli e documenti contemporaneamente.

My UX non interferisce con l’esperienza pura di Android; non sono, infatti, presenti skin software inefficienti o app doppie. Android 11 migliora la gestione delle conversazioni nelle app di messaggistica, il controllo dei dispositivi collegati e la privacy dei dati e presenta funzioni di accessibilità migliorate come l’accesso ai comandi vocali più veloce.

Aggiungendosi all’impegno di Google per la privacy e la sicurezza dei dati, il portafoglio ThinkShield for mobile di Motorola offre le caratteristiche migliori per la sicurezza, la gestione e la produttività. La sicurezza è sempre stata una priorità per Motorola che continua a lavorare per rafforzare ulteriormente la protezione per i suoi dispositivi e per i consumatori.

Prezzi e disponibilità

moto g50 è disponibile in Italia al prezzo di 279,90 euro nella variante 4|128GB, in colorazione Steel Grey.

moto g100 è disponibile in Italia nella variante 8|128GB al prezzo di 599,90 euro, nelle colorazioni Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey (aprile). Per festeggiare insieme il lancio di 10 generazioni dal primo moto g, sarà possibile acquistare moto g100 al prezzo promo di 499,90 euro grazie ad una promozione celebrativa di lancio valida fino al 18 aprile 2021.