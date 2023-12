NAS ASUSTOR: idee regalo per Natale

I NAS ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer , sono ogni giorno sempre più presenti anche in ambito domestico e si candidano a rappresentare uno dei regali più utili e apprezzati per il prossimo Natale.

Grazie alle loro funzionalità e all’estrema facilità d’utilizzo, infatti, i NAS ASUSTOR consentono di centralizzare tutti i documenti digitali della famiglia in un unico dispositivo. Foto, video, documenti e altri file, infatti, possono venire archiviati sul NAS direttamente dagli smartphone e dai computer dei componenti della famiglia e poi condivisi con estrema facilità.

Offrendo diverse funzionalità di backup, che assicurano un’adeguata protezione ai dati ed evitano perdite derivanti da cancellazioni accidentali o guasti hardware, i NAS ASUSTOR permettono ai singoli i familiari di proteggere al meglio i dati dei loro dispositivi personali, siano essi smartphone o computer.

Grazie alla possibilità di fungere da server multimediale poi, i NAS ASUSTOR consentono ai membri della famiglia di accedere a film, musica e foto in streaming anche da remoto, nonché di goderne direttamente sulla Smart TV del salotto o su altri dispositivi. Un altro vantaggio offerto dai NAS ASUSTOR è quello di garantire un controllo totale sui dati archiviati, poiché mantenuti esclusivamente all’interno della rete domestica, quindi, al riparo da accessi non autorizzati, nonché protetti da cancellazioni di file e cartelle, una situazione che si è verificata recentemente con un noto servizio di archiviazione su cloud.

Un ulteriore beneficio che i NAS ASUSTOR offrono è poi legato ai costi. Mentre i servizi di archiviazione su cloud comportano tipicamente costi ricorrenti, un NAS richiede esclusivamente un investimento iniziale, assicurando poi tangibili vantaggi quando si desidera archiviare ingenti quantità di dati come, ad esempio, foto e i video in alta risoluzione, senza doversi preoccupare di fare i conti con lo spazio limitato dei servizi cloud.

Per soddisfare al meglio ogni tipo di esigenza, la gamma di NAS ASUSTOR mette a disposizione ampie possibilità di scelta, tra cui il Drivestor 2 (179 Euro IVA Compresa), una proposta entry level in grado di permettere il montaggio di due hard disk di capacità fino a 22TB, che è ideale archiviare i documenti, le foto e i video di tutta la famiglia, nonché per i backup dei dispositivi personali.

Basati su processori Intel Quad-Core di ultima generazione, i Nimbustor 2 Gen2 (429 Euro IVA Compresa) sono pensati per chi desidera un NAS in grado di offrire elevate performance, nonché beneficiare delle prestazioni delle unità SSD NVMe, che possono venire affiancate ai tradizionali hard disk per aumentare lo spazio di archiviazione totale oppure essere configurate come cache. La presenza di una porta HDMI 2.0b, inoltre, consente di collegare questo NAS direttamente a una Smart TV o a un display.

Infine, a chi desidera il massimo, ASUSTOR propone i recenti Flashstor 6 (559 Euro IVA Compresa) e Flashstor 12 PRO (949 Euro IVA Compresa), due NAS ASUSTOR totalmente basati su tecnologia NVMe. Caratterizzati da un esclusivo design, che li rende perfetti per essere collocati in qualsiasi ambiente, leggeri, compatti e dotati di un efficiente sistema di raffreddamento, in grado di mantenere l’hardware e le unità SSD sempre alle temperature ottimali e le emissioni sonore entro 18,7 decibel, i NAS della serie Flashstor garantiscono elevate prestazioni in ogni situazione, nonché ampie capacità di archiviazione e d’espansione. Inoltre, grazie anche alla presenza dell’uscita S/PDIF e della porta HDMI, i Flashstor 6 e 12 Pro permettono di godere al meglio delle proprie raccolte di file audio hi-res, soddisfacendo al meglio anche le aspettative degli audiofili più esigenti.