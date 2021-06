NEC Corporation (NEC), fornitore leader di soluzioni IT, telecomunicazioni, networking e di biometria, annuncia il lancio sul Mercato Italiano di NEC UNIVERGE BLUE CONNECT, una soluzione di “Unified Communications as a service” (UCaaS) completamente integrata, e NEC UNIVERGE BLUE ENGAGE, una soluzione di “Contact Center as a service” (CCaaS).

NEC UNIVERGE BLUE

NEC UNIVERGE BLUE CONNECT e UNIVERGE BLUE ENGAGE, sono progettati per aziende di tutte le dimensioni. Negli Stati Uniti il servizio è stato lanciato il 21 aprile 2020 con eccezionali riscontri dal mercato e a distanza di una settimana dal lancio nel Regno Unito, UNIVERGE BLUE arriva anche nel mercato Italiano. Migliaia di aziende hanno scelto la soluzione cloud di NEC, flessibile e scalabile, in grado di supportare la Digital Transformation delle aziende offrendo strumenti innovativi. Questo annuncio rappresenta la terza fase di un lancio mondiale che includerà partner in tutto il mondo entro la fine del 2021.

Elementi distintivi della soluzione

Il “Cloud Manager” di NEC Italia, Marco W. Chinello, afferma: “UNIVERGE BLUE offre una vera e propria innovazione tra il ventaglio di soluzioni che si trovano oggi sul mercato. Certamente una delle piattaforme cloud più ampie e ricche di servizi. UBLUE consente di beneficiare di servizi di telecomunicazioni, collaborazione, backup, sicurezza, webinar, condivisione di file e molto altro ancora, tutto all’interno di un’unica soluzione. Tutti questi servizi, acquistati da fornitori diversi, hanno dei costi che si sommano alla difficoltà di dover gestire e mantenere integrate le varie soluzioni. Se questi vengono consolidati e snelliti sotto un’unica piattaforma, il costo di gestione si riduce e l’esperienza dell’utente finale risulterà più intuitiva. Le aziende possono beneficiare della fatturazione mensile, scegliendo i servizi da utilizzare, con la possibilità di modificarli in base alle necessità, mese per mese”.

“L’introduzione di questa nuova soluzione presenta ulteriori vantaggi per i partner – continua Marco W. Chinello -, la nostra filosofia è la “Customer Ownership”: i partner manterranno la gestione diretta del cliente, dal preventivo alla finalizzazione del contratto e successiva fatturazione, potendo contare sul supporto di NEC ad ogni passo”.

Oltre alle funzionalità di un cloud PBX, i servizi di collaborazione, condivisione dello schermo e videoconferenza completamente integrate (disponibili da dispositivi desktop e mobili) offerti da UNIVERGE BLUE MEET garantiscono riunioni affidabili e senza stress da qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.

UNIVERGE BLUE CONNECT e ENGAGE sono ora disponibili per i Business Partner di NEC Italia e per i clienti interessati a questa soluzione.

La strategia go-to-market di NEC prevede distributori e rivenditori selezionati su tutto il territorio nazionale. NEXTMEDIA, uno dei principali distributori NEC nel mercato Italiano, è il primo partner che oltre ai sistemi di comunicazioni per SMB ha scelto di offrire la soluzione UNIVERGE BLUE.

Il Direttore Vendite di NEXTMEDIA, Ing. Daniele Domeniconi, spiega: “A differenza di altri Cloud Service Provider, il partner program di UNIVERGE BLUE garantisce al rivenditore la totale gestione tecnica ed economica del cliente. Grande attenzione è posta nel rendere l’on-boarding del partner il più semplice possibile: i rivenditori possono contare su un portale completo per la certificazione, il supporto e l’erogazione dei servizi al cliente, il tutto con la sicurezza di avere alle spalle il team di NEC Italia. Ciò che distingue UNIVERGE BLUE CONNECT è la ricca offerta di servizi voce, con oltre 100 funzionalità di telefonia. Partendo da lì, i pacchetti di videoconferenza, condivisione di file e contact center forniscono un percorso facile per offrire ai clienti tutto quello di cui necessitano per il supporto al loro business. I clienti riconoscono rapidamente i vantaggi ottenuti dai servizi cloud grazie ad una gestione semplice, snella, ai costi contenuti e flessibili che la piattaforma offre”.