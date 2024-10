Lockerstor Gen3: i NAS con CPU AMD di ASUSTOR

ASUSTOR, produttore di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer, annuncia i nuovi Lockerstor Gen3, una serie di NAS basati sulla piattaforma AMD Ryzen.

Per la prima volta sui suoi NAS, infatti, ASUSTOR ha scelto di adottare le CPU AMD e optato per il SoC Quad-Core Ryzen Embedded fino a 3,8 GHz. In grado di mettere a disposizione da quattro fino a dieci bay per HDD da 3.5″ e 2.5″, quattro slot M.2 per SSD NVMe PCIe 4.0, due porte 10GbE, due 5GbE, due USB4 e 16 GB di memoria ECC DDR5-4800, espandibile fino a 64 GB, i nuovi Lockerstor Gen3 offrono livelli performance mai raggiunti prima.

Realizzato con un processo produttivo a 6 nm, il SoC AMD Ryzen V3C14 è in grado di garantire il massimo delle prestazioni e dell’efficienza e, grazie al TDP massimo di 25 W, consente di risparmiare energia anche quando si eseguono processi ad alta intensità.

Particolarmente interessanti sono le prestazioni velocistiche in lettura e scrittura dei nuovi Lockerstor Gen3, facendo registrare con la porta singola 10 GbE rispettivamente valori fino a 1176 MB/s e 1018 MB/s, mentre le prestazioni multicanale SMB con RAID 5 possono raggiungere rispettivamente fino a 2005 MB/s e 1090 MB/s.

Caratteristiche tecniche della serie Lockerstor Gen3

I nuovi NAS Lockerstor Gen3 è dotata di 16 GB di memoria ECC DDR5-4800 in grado di rilevare e correggere gli errori a livello di bit, migliorando la stabilità e l’affidabilità del sistema, mentre la presenza di quattro slot M.2 per SSD NVMe PCIe 4.0, che possono essere configurati sia come storage, sia come cache, consente di accelerare le velocità di trasferimento ai massimi livelli, offrendo al contempo ulteriore capacità di archiviazione.

Sul fronte della connettività, prestazioni di altissimo livello non sono garantite solo dalle due porte Ethernet 10-Gigabit, ma anche dalla coppia di porte USB4 fino a 40 Gbps, che offrono velocità elevate e compatibilità con i dispositivi Thunderbolt, migliorando l’efficienza e la flessibilità del sistema. Le porte USB4 della serie Lockerstor Gen3, infatti, consentono il collegamento con dispositivi Thunderbolt come dischi rigidi esterni o SSD e assicurano prestazioni superiori rispetto alle porte USB 3.2.

I nuovi Lockerstor Gen3, infine, possono avvalersi in anteprima delle numerose ottimizzazioni dell’interfaccia utente, della sicurezza e del monitoraggio delle minacce messe a disposizione dalla nuova versione del sistema operativo ADM 5, che consente agli utenti di beneficiare di una combinazione hardware/software in grado di portare l’esperienza d’uso a un nuovo livello.

Specifiche tecniche

Rete : 2x 10GbE – Supporta 100/1000/2500/10000 2x 5GbE – Supporta 100/1000/2500/5000 Prestazioni 10GbE in lettura/scrittura sequenziale fino a 2005 MB/s e 1090 MB/s (RAID 5 e SMB multi-channel) Prestazioni dual 5GbE di lettura/scrittura sequenziale fino a 1169 MB/s e 1089 MB/s (RAID 5 e SMB multi-channel) Supporto Wake on LAN e Wake on WAN.

: Connettività : 2 x USB4 (Tipo-C) – Compatibile con i dispositivi Thunderbolt. 3 x USB 3.2 Gen 2 (Tipo-A)

: Capacità massima del disco rigido : 24 TB per alloggiamento

: 24 TB per alloggiamento Capacità massima delle unità SSD M.2: 8 TB per slot M.2

Disponibilità della serie Lockerstor Gen3

I nuovi Lockerstor Gen3 sono coperti da una garanzia di 3 anni e sono immediatamente disponibili nelle versioni a 4 e 6 alloggiamenti con prezzi suggeriti al pubblico rispettivamente di 1.439,00 euro e 1.669,00 euro, mentre le versioni a 8 e 10 bay saranno disponibili nel corso dell’ultimo trimestre 2024.