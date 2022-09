Nuova antenna antitaccheggio NS42

Checkpoint Systems, fornitore globale di soluzioni verticalmente integrate per il retail, ha presentato l’antenna antitaccheggio NS42, versione aggiornata di NS40 e parte della gamma EAS NEO.

Mantenendo gli stessi vantaggi delle pluripremiate prestazioni di NS40, la nuova NS42 consente al retailer di scegliere tra diverse opzioni di installazione disponibili: l’antenna, in questo modo, può ora essere collocata in qualsiasi punto dello store, anziché rimanere confinata nell’area delle casse. Ciò rappresenta un indubbio beneficio per i retailer di generi alimentari, perché pur restando una soluzione per la prevenzione delle perdite discreta ma potente, come la precedente versione, è anche in grado di fornire protezione in ogni punto del negozio.

Sviluppata per rispondere alla richiesta dei retailer che chiedevano un’antenna NS40 che potesse essere posizionata in diversi punti dello store, l’antenna NEO NS42 presenta lo stesso design vincente, le stesse caratteristiche di rilevamento e la facilità di installazione di NS40.

Il design ultra-sottile, discreto e accattivante ben si adatta alle diverse esigenze dei retailer senza impattare sull’estetica del punto vendita e la tecnologia brevettata con rilevazione attiva a 360°, unita alla connettività Bluetooth, consente a NS42 di fornire elevate prestazioni e rilevazioni precise e immediate.

Grazie ai sistemi di illuminazione a LED e ai file audio personalizzabili, il sensore consente all’operatore dello store di gestire gli allarmi in piena efficienza. I segnali acustici di prevenzione “precoce” aiutano a fronteggiare tempestivamente eventuali furti o inconvenienti dovuti alla non disattivazione dei tag antitaccheggio. Inoltre, quando l’antenna è installata in cassa aiuta i retailer a recuperare con successo la merce prima che raggiunga le porte d’uscita.

La connettività di NEO fornisce dati storici sulle tendenze attraverso il servizio SaaS Cloud, fornendo ai retailer una ricca fonte di dati sulle attività per migliorare i risultati delle differenze inventariali e aiutare a monitorare le prestazioni dello store. NS42, come tutte le soluzioni della gamma NEO, supporta il cliente attraverso la manutenzione proattiva consentendo di risolvere in remoto oltre il 50% dei problemi tecnici, senza che sia prevista l’uscita di un tecnico.

Come sotto lineato in una nota ufficiale alla stampa da Nimesh Shah, Global Senior Director del Product Management Checkpoint Systems: «Siamo entusiasti di presentare la nuova antenna NS42: i retailer ci chiedevano da un po’ di tempo di sviluppare una versione di NS40 che con lo stesso design, le stesse capacità di rilevamento, le stesse funzionalità e la stessa facilità di installazione, avesse anche l’ulteriore vantaggio di poter essere installata in qualsiasi punto dello store. Ci aspettiamo che questo prodotto diventi estremamente popolare tra i nostri clienti e non vediamo l’ora di lanciarlo sul mercato».

Dopo il suo lancio nel 2020, l’antenna NS40 è stata insignita quest’anno del Good Design Awards 2022 per la categoria Retail Fittings. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, premia ogni anno i progetti più innovativi e all’avanguardia. Il sistema di gestione dell’inventario e di prevenzione delle perdite di Checkpoint, NEO, che alimenta la NS42, ha inoltre vinto il riconoscimento iF design award nel 2018.

Come concluso da Shah: «Le antenne NS40 e NS42 sono potenti soluzioni per la prevenzione delle perdite che colmano un vuoto nel mercato dei sensori che non solo offrono prestazioni brillanti, ma hanno anche un bell’aspetto. NS40 è già utilizzata da molti retailer in tutto il mondo con grande successo, e ci aspettiamo che NS42 sia altrettanto apprezzata».