Nuove funzionalità per PressIT di Panasonic

PressIT, l’affidabile sistema di presentazione wireless Panasonic, è ancora più versatile e arricchito di due nuove funzionalità concepite per aiutare gli utenti aziendali a condividere velocemente i contenuti in base alle loro esigenze. La funzione di condivisione wireless offre agli utenti Windows la possibilità di condividere contenuti in modo istantaneo, direttamente dal loro dispositivo, tramite una scorciatoia da tastiera, eliminando la necessità di dover ricorrere ad un trasmettitore dongle. La trasmissione multicast consente a tutti gli utenti di condividere informazioni su più schermi simultaneamente, facendo di questo dispositivo la soluzione ideale per l’impiego in riunioni ed eventi di maggiore portata.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Hartmut Kulessa, European Marketing Manager di Panasonic Visual Solutions: «Le funzioni di condivisione wireless e di trasmissione multicast rappresentano due straordinarie aggiunte al sistema di presentazione wireless più collaborativo e intuitivo presente ad oggi sul mercato. Una soluzione ad hoc pensata per coloro che desiderano presentare in modo rapido le proprie idee o che devono comunicare e condividere contenuti su larga scala».

Con PressIT collaborazione semplice, efficiente, sicura

PressIT di Panasonic è stato progettato per promuovere una collaborazione semplice ed efficiente in contesti come sale riunioni, open space e aule scolastiche. Il sistema permette di visualizzare simultaneamente i contenuti audio e video trasmessi da un massimo di 4 presentatori e di collegare in tutta semplicità fino a 32 dispositivi in modalità plug-and-play, eliminando l’utilizzo di cavi e software. La soluzione garantisce immagini di qualità superiore, con una risoluzione HD estremamente nitida e una riproduzione video priva di lag. La presentazione via wireless, inoltre, non pone alcun rischio in termini di sicurezza: il sistema PressIT utilizza infatti il protocollo di codifica WPA2 AES a 128 bit per proteggere i dati dei partecipanti ed eliminare il rischio di fughe di dati.

PressIT360: la videoconferenza a 360 gradi

Panasonic ha inoltre lanciato recentemente il secondo strumento di collaborazione della gamma PressIT, sottolineando ancora una volta il suo impegno a fornire al mercato sistemi di collaborazione più flessibili, sicuri e all’avanguardia. PressIT360 è una nuova rivoluzionaria soluzione per videoconferenze a 360 gradi, pensata per semplificare al massimo la gestione dei meeting ibridi: è sufficiente collegarla ad un PC tramite un singolo cavo USB-C per riprodurre immagini in diversi formati (180°, 360°, 4 utenti) ad alta risoluzione, con un suono estremamente nitido, sia che ci si trovi in una sala riunioni o si stia assistendo da remoto.