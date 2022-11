Nuovo prodotto UC di MAXHUB certificato Zoom

MAXHUB ha annunciato di aver espanso il suo portafoglio di prodotti UC – Unified Communication – certificati Zoom. Lo speakerphone Bluetooth BM35 – dispositivo portatile, potente, che offre una copertura audio eccezionale – ha ottenuto la certificazione per l’utilizzo insieme alla famosa piattaforma di videoconferenza Zoom.

Grazie alla certificazione Zoom il BM35, disponibile anche in Italia, si impone come strumento di primario livello per i meeting virtuali. Progettato per i moderni spazi per il lavoro ibrido, garantisce che ogni voce venga correttamente percepita grazie agli algoritmi omnidirezionali a 360°, alla potente gamma di ripresa e all’array composto da otto microfoni capace di supportare la massima chiarezza del suono.

In quanto dispositivo certificato, il BM35 funziona in modo perfetto e intuitivo all’interno delle riunioni Zoom e nelle Zoom Room, consentendo l’interazione in tempo reale, in presenza e da remoto. Soddisfacendo gli elevati standard di qualità audio della piattaforma Cloud, il BM35 è una soluzione leader di mercato capace di offrire un’esperienza di videoconferenza efficiente per una collaborazione di alta qualità, in ogni situazione.

Certificazione Zoom: un’altra pietra miliare

Il conseguimento della certificazione Zoom da parte del BM35 dimostra l’impegno di MAXHUB, sempre in prima linea nella collaborazione con i principali partner del settore, nel realizzare dispositivi di livello professionale e all’avanguardia, che offrano un’eccezionale facilità d’uso per il mondo del lavoro di oggi.

Come sottolineato da Andrew Wong, UC Product Global Consultant di MAXHUB: «Quest’ultima aggiunta al nostro portafoglio di prodotti certificati Zoom rappresenta un passo significativo per MAXHUB nell’offerta di soluzioni audio di fascia alta, costruite pensando ai clienti Zoom. Il BM35 promette un’esperienza utente intuitiva insieme a prestazioni eccellenti, per videoconferenze superlative».

La tecnologia all’avanguardia di MAXHUB per un audio cristallino

Il BM35 è in grado di fornire un audio eccezionale in ogni tipo di sala riunioni o sala Zoom. Ottimizzato per rendere al meglio la voce umana, con il BM35 la videoconferenza diviene spontanea come una discussione in presenza. Sarà possibile partecipare a conversazioni naturali e piene grazie al suo sistema full-duplex che consente ai partecipanti di essere sentiti chiaramente anche quando parlano simultaneamente.

Il BM35 assorbe e filtra in modo intelligente i rumori esterni, in modo da restituire una audio di qualità comparabile all’alta fedeltà. La funzione di controllo automatico del guadagno (AGC) del BM35 mantiene al minimo le variazioni del volume della voce dei partecipanti, anche quando le persone si muovono mentre parlano.

Dotata di una batteria integrata da 4400 mAh che può durare fino a 15 ore, i gruppi di lavoro possono dare sfogo alla loro creatività, senza vincoli di tempo.

Una proposta in crescita di prodotti UC certificati Zoom

MAXHUB, fornitore di soluzioni di comunicazione di primo piano, sta ampliando il suo programma di estensione della certificazione Zoom, incentrato sullo sviluppo di soluzioni intelligenti Zoom-ready che soddisfino le esigenze dei luoghi di lavoro moderni.

Come concluso da Darren Lin, General Manager di Maxhub: «MAXHUB è orgogliosamente partner di Zoom, e si impegna ad aiutare le aziende a collaborare in modo proficuo, da qualsiasi luogo. Insieme, stiamo definendo un nuovo punto di riferimento nel mercato delle comunicazioni virtuali, offrendo ai nostri utenti una maggiore flessibilità e aiutandoli a sfruttare l’energia creativa dei gruppi di lavoro ibridi».