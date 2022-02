OPPO FIND X5 SERIES: lancio il 24 febbraio

OPPO, azienda attiva nel mondo nel settore degli smart device, annuncia il lancio della nuova gamma OPPO Find X5, per un’esperienza di imaging reinventata. La nuova serie è il connubio perfetto tra un design premium e un comparto fotografico all’avanguardia per un’esperienza di alto livello.

In occasione degli OPPO INNO Day 2021, OPPO ha annunciato MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all’avanguardia proprietario, che consente il superamento della più grande sfida per il comparto video degli smartphone: la registrazione notturna. Portando la qualità a livelli mai visti prima con la sua architettura all’avanguardia a 6nm, l’elaborazione di immagini RAW in tempo reale e le prestazioni AI 4K fino a 20 volte più veloci, lo smartphone top di gamma OPPO Find X5 Pro riesce a fare luce nella notte, catturando in maniera impeccabile ogni frame, in qualsiasi condizione di luce e in ogni momento della giornata.

Alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 multicore di ultima generazione, OPPO Find X5 Pro non si surriscalda se utilizzato a lungo e garantisce un’esperienza fluida anche per i giochi e le applicazioni che richiedono una maggiore potenza di elaborazione. All’esterno, l’estetica futuristica di OPPO Find X5 Pro esprime un senso di bellezza senza tempo e la scocca ultra-resistente realizzata in ceramica dona a questo innovativo smartphone un design sofisticato dalle linee pulite e moderne, creando una texture che riduce la presenza di impronte e una finitura perfettamente liscia e uniforme.

Con impareggiabili capacità di ripresa notturna, OPPO Find X5 Pro 5G nasce a partire dal DNA e dai core values di OPPO, che lo rendono un brand di successo davanti agli occhi dei consumatori e della critica. Con un’estetica futuristica, un nuovo ColorOS, prestazioni di livello superiore, connettività ultraveloce e un comparto fotografico mai visto prima, OPPO Find X5 Pro porta l’innovazione nel mondo degli smartphone, innalzando gli standard del mercato.

Scopri la nuova serie di Oppo durante l’evento di lancio globale che verrà trasmesso in diretta streaming tramite il canale YouTube di OPPO il 24 febbraio 2022 alle ore 12:00 CET.