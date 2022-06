Nuovo sintetizzatore da Analog Devices

Analog Devices (ADI) ha presentato un sintetizzatore da 800MHz a 12,8GHz per applicazioni di sincronizzazione e data converter a banda ultra-larga ad alte prestazioni. Il nuovo sintetizzatore ADF4377 consente di ottenere eccellenti prestazioni in termini di rapporto segnale/rumore fornendo una sorgente di clock ultra-pulita per pilotare il processo di campionamento del segnale. Ciò permette ai ricevitori e ai trasmettitori a banda larga di prossima generazione di utilizzare livelli più elevati di dinamica, con conseguente maggiore sensibilità del ricevitore e purezza spettrale del trasmettitore.

Il sintetizzatore ADF4377 garantisce livelli di jitter inferiori a 18fs rms grazie al basso rumore di fase normalizzato in banda di -239dBc/Hz, al rumore 1/f normalizzato di -147dBc/Hz e al rumore di fondo dell’oscillatore di controllo (VCO) a banda larga di -160dBc/Hz.

Il sintetizzatore ADF4377 è adatto ad applicazioni quali radar, strumentazioni e ricevitori a banda larga che richiedono il funzionamento parallelo di più convertitori o digitalizzatori mixed-signal front-end (MxFE). L’ADF4377 semplifica in modo significativo le routine di allineamento e calibrazione, consentendo a gruppi di convertitori il campionamento dei propri segnali con un preciso allineamento fra loro. Questa caratteristica è fondamentale per il funzionamento dei sistemi multicanale a banda ultra-larga di prossima generazione e si ottiene implementando:

Reference automatico di sincronizzazione in uscita.

Reference per i delay estremamente precisi rispetto al processo (3ps part-to-part), alla tensione e alla temperatura (0,03ps/C).

Sub-ps, reference jitter free per calibrazione del dalay di uscita (+/- 0,1ps).

Queste caratteristiche consentono un allineamento prevedibile e preciso del clock multi-chip e del SYSREF. Le soluzioni JESD204B e JESD204C della sottoclasse 1 sono supportate dall’accoppiamento fra il sintetizzatore ADF4377 con circuito integrato che distribuisce le coppie di segnali di reference e SYSREF. L’ADF4377 integra tutti i condensatori di bypass di alimentazione necessari, consentendo di risparmiare spazio per schede più compatte.

