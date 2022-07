Panasonic presenta AV Digital World

Panasonic ha lanciato AV Digital World, la sua piattaforma digitale 3D di ultima generazione pensata per permettere ad aziende e professionisti di scoprire ed esplorare le sue soluzioni tecnologiche in un modo completamente nuovo. Accedendo direttamente da una delle soluzioni disponibili per i settori Corporate, Education, TV e Broadcast, gli utilizzatori possono connettersi direttamente dai propri PC a uno studio virtuale e a una sala conferenze in cui esplorare le varie funzioni e interagire digitalmente con i prodotti Panasonic, per scoprire personalmente come essi possono funzionare insieme.

Prossimamente verranno integrati anche ambienti virtuali per gli l’ambiti Eventi Live ed Esports e in seguito ulteriori ambienti di settore, prodotti e formati interattivi.

“Questa piattaforma di nuova generazione consente agli utenti di entrare in un nuovo mondo digitale AV”, ha spiegato Anna Arkatova, Product Marketing Manager di Panasonic Broadcast e ProAV. “Aziende e professionisti possono sperimentare le nostre soluzioni ProAV glass-to-glass e interagire con tutte le nostre tecnologie più recenti. È potenzialmente un primo entusiasmante passo verso il metaverso delle nostre soluzioni B2B”.

Il nuovo AV Digital World di Panasonic utilizza le più recenti tecnologie del momento per offrire un mezzo innovativo per chi desidera conoscere e sperimentare la gamma ProAV di Panasonic in un modo completamente sostenibile, senza doversi spostare fisicamente e avendo la possibilità di continuare a lavorare da remoto. I visitatori possono muoversi nell’ambiente virtuale per vedere personalmente in azione i sistemi telecamera e le soluzioni di produzione broadcast di Panasonic. Possono semplicemente fare clic su un singolo prodotto per ulteriori informazioni e avere accesso ad una vista ravvicinata in 3D per esplorare il prodotto e le sue caratteristiche.

AV Digital World verrà integrato e completato con lo sviluppo delle Virtual Demo Rooms di Panasonic, che consentiranno a partner e clienti di gestire e testare la gamma di soluzioni ProAV di Panasonic da remoto. Le prime Virtual Demo Rooms saranno lanciate entro la fine dell’anno.