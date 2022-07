Panduit lancia FlexCoreT, frame di distribuzione ottica

Panduit lancia il nuovo FlexCore ODF (Optical Distribution Frame), un frame per la distribuzione del cablaggio ottico ad accesso frontale che fornisce la protezione necessaria per le connessioni critiche. Utilizzando una gestione innovativa e un instradamento dei cavi semplice e intuitivo, FlexCore ODF semplifica e riduce i tempi per spostamenti, aggiunte e modifiche. Con porte standard con serrature (anche opzionali) per ogni armadio, la soluzione FlexCore ODF permette una sicurezza a più livelli, importante per l’accesso di più clienti.

Il sistema FlexCore ODF può gestire fino a 3.168 fibre per frame, rendendo facile la creazione di configurazioni multiple usando solo tre blocchi modulari. Questa flessibilità permette la personalizzazione del design e la scalabilità, ottimizzando sia la disponibilità del prodotto che la densità del sistema. Rispetto ai tipici armadi per data center, FlexCore ODF può ridurre l’ingombro a pavimento in un data center del 50%1. Inoltre, grazie ai pannelli laterali e alle porte con serrature, la soluzione FlexCore ODF permette al sistema di essere completamente chiuso e sicuro.

“Mentre il valore di ogni circuito in fibra aumenta esponenzialmente e le reti continuano a densificarsi, gli IT di data center che dimostrano una maggiore scalabilità, agilità e resilienza otterranno un vantaggio commerciale”, ha dichiarato Stephen Morris, Senior Product Manager di Panduit. “FlexCore offre tutti questi vantaggi grazie alle sue caratteristiche uniche di gestibilità, scalabilità, protezione dei circuiti in fibra ottica e sicurezza.”

Panduit FlexCore Optical Distribution Frame offre molteplici vantaggi rispetto ai prodotti esistenti:

• I percorsi di instradamento dei cavi altamente intuitivi eliminano le complicazioni e prevengono i costi di “strappo e sostituzione”

• L’innovativa gestione dei cavi e le porte verticali bloccabili del cable manager eliminano il rischio del circuito e i tempi morti

• Fino a 3.168 fibre per telaio quando si utilizzano cassette standard da 24 fibre

• Lo spazio di occupazione suolo a pavimento può essere ridotto del 50%1.

• Semplifica e riduce il tempo per spostamenti, aggiunte e modifiche

• Le cassette a fattore di forma multiplo (larghezza) ottimizzano lo spazio del rack in applicazioni più ampie

• Le patch cord sono consolidate a una sola lunghezza

• Sicurezza multistrato con capacità di blocco disponibile sia alle porte 4RU enclosure e ODF